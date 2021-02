Regioni unite per l'Italia arancione? Intanto scende il tasso di positività

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 17:42

P

La richiesta delle Regioni: Italia in zona arancione

Misure differenziate o chiusure per tutti?

Il tasso di positività scende al 4,9%

er una volta lesembrano essere quasi tuttenel chiederepiùin tutta Italia per frenare i contagi moltiplicati dalle varianti. Unstile, per intenderci. In prima linea il presidente della conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia Romagnache ha convocato iper valutare «l’attuale sistema di regole per la gestione e il contenimento della pandemia in vista dell’adozione del prossimo». Obiettivo: per arrivare a palazzo Chigi con una proposta unitaria.Secondo Bonaccini serve, infatti, «una riflessione perché questoha avuto un senso in questi mesi, ma credo che oggi dimostri qualche fragilità. Il rischio è un saliscendi che non dà certezze per il futuro a chi è in difficoltà». Della stessa idea il presidente della Lombardia: «Abbiamo bisogno di rivedere questo sistema, meglio prevedere restrizioni omogenee su tutto il territorio nazionale». D’accordo anche il governatore della Toscana. Scettico, invece il presidente della Liguria: «Ristoranti e bar chiusi, tutta Italia in arancione non mi sembra sostenibile. Facciamo invece delle divisioni su base provinciale».Dopo il confronto tra le Regioni, il Governo sarà chiamato a dare unae stavolta non solo attraverso i ministri della Salute e degli Affari Regionali,. Di certo ladel, in una situazione segnata dalla circolazione di tredel virus -- senza avere la certezza che isiano davvero efficaci per questo tipo di mutazione, non sarà abbandonata.Ma in vista del rinnovo delil dubbio riguarda proprio il problema posto dai: continuare conoppure scegliere undiper tutti? Che in questo caso, ovviamente partirà dalla fascia arancione. Altro nodo da sciogliere è lo strumento normativo: unin continuità con il governo guidato da Giuseppe Conte oppure un decreto per limitare gli spostamenti e fissare le regole. In questo modo sarebbero poi i ministri e gli stessi governatori a intervenire con ordinanze specifiche.Risposte importanti che si spera, come ha assicurato il presidente del Consiglio, saranno comunicate con «». Intantoa fronte di un leggero aumento deinelle ultime 24 ore in Italia.Sono, infatti, 14.931 ial coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 15.479). Le vittime sono invece 251 (ieri 353). Sono stati 306.078 i molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 297.128, circa 9 mila in meno). Ildiè del 4,8%, ieri era stato del 5,2% (quindi c'è un calo dello 0,4% in 24 ore).Sono 2.063 le personein terapia intensive, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 137. Neisono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri. Tornano a salire i malati, gli attualmente positivi delle tabelle del ministero della Salute: in 24 ore sono aumentati di 2.175 unità, portando il totale a 384.623. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: sono 364.835 (+2.277).I dimessi e guariti sono 2.315.687 (+12.488 rispetto a ieri). I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.795.796, le vittime 95.486.