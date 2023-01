Capitale della Cultura 2023, boom di ricerche su Airbnb per Bergamo e Brescia

La cerimonia di inaugurazione della Capitale Italiana della Cultura 2023, fissata per domani pomeriggio, è ormai alle porte. Per Bergamo e Brescia, città designate per la prima volta insieme, la parola d’ordine dei prossimi dodici mesi è la valorizzazione della storia e del patrimonio artistico per incentivare l’incremento del turismo culturale. Una tipologia di turismo per la quale Airbnb ha creato una categoria, quella delle Dimore Storiche, che secondo i dati globali della piattaforma è attualmente forte in crescita. In Europa, le prenotazioni di dimore storiche nel 2021 sono infatti aumentate del 54% rispetto al 2019 e rappresentano in Italia una delle principali risorse per la ripresa del turismo internazionale.

Boom di ricerche per prenotazioni a Bergamo e Brescia su Airbnb

Tante le ricerche per Bergamo e Brescia, soprattutto da Brasile e Stati Uniti

Un trend confermato anche dalla crescita nelle ricerche dei viaggiatori su Airbnb per soggiorni nelle due città capitali della cultura: rispetto allo scorso anno, le ricerche di alloggi a Bergamo per il 2023 sono quasi duplicate, mentre quelle di alloggi a Brescia oltre triplicate, con picchi per i primi giorni dell’anno e nel primo weekend di aprile. Per quanto riguarda gli arrivi, a prevalere è il turismo domestico, mentre i dati raccontano come brasiliani e americani si posizionano al secondo e terzo posto nella top 5 dei viaggiatori che stanno valutando un soggiorno, seguiti a livello europeo da tedeschi e francesi.

E non si parla solo di monumenti storici e complessi archeologici, ma anche di un patrimonio paesaggistico ed enogastronomico tutto da scoprire. Tra gli alloggi in cui poter soggiornare, ci sono case affrescate, ville immerse in oliveti o vigneti, appartamenti storici; mentre rispetto alle esperienze prenotabili su Airbnb nei centri storici ma anche nelle campagne che circondano queste due città, i viaggiatori possono scoprire e immergersi in cultura e tradizioni locali, partecipando ad esempio a una degustazione di olio extra vergine d’oliva o a un'autentica esperienza culinaria, ma anche rilassarsi con una passeggiata a cavallo sulle colline gardesane e scoprire le rocche e i castelli del Garda bresciano.