Capitale della Cultura, Bergamo e Brescia parlano attraverso TheGate2023

Due gate, due città, una sola capitale. È questo lo slogan con cui è stato inaugurato a Bergamo TheGate2023, insieme all’installazione gemella di Brescia, un ponte tra le due città lombarde quest’anno insieme nel ruolo di Capitale italiana della cultura. Un’opera di design, un arco fisico e digitale che non solo consente interazioni live tra le persone ma che propone immagini in tempo reale della città gemella e Unreel, una rassegna di arte digitale realizzata con opere di giovani artisti internazionali.

TheGate2023, un ponte per avvicinare Bergamo e Brescia

Una porta d’accesso per avvicinare le due città. Ne parla il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: «Sono unite, collegate, cinquanta chilometri che distanziano il centro di Bergamo e quello di Brescia sono annullati di colpo, come nella suggestione fantascientifica dello Stargate. Sono due portali collegati tra di loro con una fibra ad altissima velocità, che quindi in tempo reale trasmettono suoni e immagini. Chi sta a Brescia vede Bergamo, e chi sta a Bergamo vede Brescia. Ed è anche possibile dialogare in tempo reale. Sono ovviamente due portali che hanno un forte valore simbolico, sia per questo discorso dell’unione tra le due città, sia perché sono state realizzate grazie al contributo, all’iniziativa, alla tecnologia e alla competenza di aziende del territorio».

L’iniziativa è stata subito sponsorizzata da Bper Banca. La presidente Flavia Mazzarella spiega perché: «Quando c’è stato presentato e proposto questo progetto non abbiamo esitato, perché è un progetto che coniuga molti valori di Bper Banca. Parliamo di innovazione, di cultura, di territorio, di imprese, di vicinanza tra persone. Sono tutti valori in cui crediamo e investiamo tutti i giorni». I due portali resteranno in funzione per tutto l’anno. Portano la firma, così come l’Albero della Vita realizzato da Orgoglio Brescia in occasione di Expo 2015, dello studio milanese Giò Forma, che ha sviluppato il concept creativo.

FONTE: Askanews