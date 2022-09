Cultura, territorio e gusto: ecco i vincitori del Premio Nazionale Franciacorta

Il Premio Nazionale Franciacorta, giunto alla terza edizione, si è concluso con la cerimonia di premiazione organizzata al Castello di Bornato (Bs).

Venerdì sera si è tenuto il concerto inaugurale del concorso letterario, mentre ieri sera sono stati proclamati i vincitori scelti tra cinquine selezionate nelle tre categorie (Narrativa e saggistica fra vino, cibo e gusto; Storia Contemporanea dal secolo XIX ad oggi e Racconto del territorio con le testimonianze della Franciacorta).

L’obiettivo degli organizzatori, capitanati da Mariuccia Ambrosini con l’associazione “In Vino Veritas”, consisteva nel coniugare cultura, territorio e gusto. La serata di gala, presentata da Alessandra Ferraro, caporedattrice del Tgr Rai della Valle d'Aosta, ha visto la partecipazione di un pubblico qualificato di esperti e produttori, ospitati nella location della Contessa Luisa Orlando.

Premio Nazionale Franciacorta: i vincitori

Per la sezione Storia Contemporanea dal secolo XIX ad oggi è stato premiato da Elisabetta Monzio Compagnoni, sorella del compianto produttore di vino, lo scrittore Fulvio Conti, con “Il Sommo italiano”, un viaggio simbolico di Dante nell’Italia post unitaria, scelto tra 25 opere dalla giuria presieduta da Paolo Gheda.

Carla Boroni e la giuria della sezione narrativa e saggistica tra vino, cibo e gusto hanno assegnato il primo posto a Giovanni Di Noia con l’opera “Sette anni con il leone”.

Il premio per le testimonianze di Franciacorta, deciso dalla giuria presieduta da Angelo Brumana, è infine andato ad Elio Ghisalberti con il volume edito da Giunti e coordinato da Mario Cucci “Franciacorta. Ieri, oggi, domani: Storie di vigne, cantine e uomini” che riprende il lavoro portato avanti nel 1997 dal compianto giornalista bergamasco Francesco Arrigoni, capace di schedare e raccontare le cantine della Franciacorta. A 25 anni di distanza un altro bergamasco, Elio Ghisalberti, in omaggio all’autore scomparso, ha mostrato come il “fenomeno” Franciacorta è più vivo che mai, grazie ad una fotografia delle oltre 120 aziende associate al Consorzio di Tutela, rappresentato dall’amministratore delegato Simona Luraghi.