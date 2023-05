A Pilar Fogliati il Premio Mangiacinema-Creatrice di Sogni

Pilar Fogliati domenica 11 giugno sarà ospite d'onore a Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso, a San Secondo Parmense, per ricevere il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni. Nell'agorà del Museo Orsi Coppini si racconterà al pubblico, conversando con il direttore artistico Gianluigi Negri, prima di ritirare il riconoscimento e prima della proiezione del suo film, la commedia Romantiche che la vede anche regista.

Pilar Fogliati

La più giovane attrice a ricevere il Premio

"Mi sdoppio in quattro" è il titolo della serata di cui Pilar Fogliati sarà protagonista: in Romantiche ricopre infatti quel numero esatto di ruoli, in maniera camaleontica e ironica. L'attrice e regista di origini piemontesi è la più giovane artista a ricevere il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni, già assegnato in precedenza a Laura Morante, Milena Vukotic, Lucrezia Lante della Rovere, Violante Placido, Paola Pitagora, Maria Grazia Cucinotta, Cristiana e Diamante Pedersoli, Giada Colagrande, Gianna Gissi, Wilma De Angelis.

Le quattro Pilar Fogliati interpreti di Romantiche

Prima di Romantiche, verrà proiettato il corto d'animazione Amèrico e Anita - Storia di una bicicletta (realizzato da Coppini Arte Olearia), mentre in apertura di serata è prevista la Mangiastoria Questo culatello è Squisito!, con Angelo Capasso del Salumificio Squisito.

Un Festival di successo che festeggia i dieci anni

L'edizione del decennale del Festival si svolgerà dall'8 al 18 giugno, con l'aggiunta dell'evento dedicato ai quarant'anni di carriera di Isabella Ferrari sabato 24 giugno. Oltre al sostegno del Comune di San Secondo Parmense, di Coppini Arte Olearia e Fondazione Monteparma, la kermesse che porta nella provincia di Parma turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, vede come main partner storico Gas Sales Energia. Italia a Tavola è tra i media partner della manifestazione.

