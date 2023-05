Lunga vita a Re Carlo. Ecco i piatti inglesi da preparare a casa durante l’incoronazione

Con l'incoronazione del nuovo Re Carlo, il Regno Unito si prepara ad una grande celebrazione. Per l'occasione, sono stati scelti alcuni dei piatti inglesi più rappresentativi della tradizione culinaria britannica per festeggiare come si deve insieme ai sudditi inglesi l'incoronazione del nuovo sovrano.





Roast Beef

Il primo piatto che non può mancare sulla tavola è il famoso Roast Beef . Il Roast Beef è il simbolo stesso della cucina britannica, e viene cucinato come si deve solo nel Regno Unito. La carne viene cotta lentamente in forno, fino a diventare tenera e succulenta.

Ingredienti: 1,5 kg di filetto di manzo Sale q.b. Pepe nero q.b. Olio d'oliva q.b. Preparazione: Preriscalda il forno a 220°C. Prendi il filetto di manzo e fallo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. In una padella, scaldare un po' di olio d'oliva a fuoco medio-alto. Quando la padella è ben calda, metti il filetto e rosolalo da tutti i lati finché non è dorato. Rimuovi il filetto dalla padella e mettilo in una teglia da forno. Aggiungi sale e pepe nero sulla carne, sfregandoli bene su tutta la superficie. Cuoci il roast beef in forno per circa 20-25 minuti per ogni chilogrammo di carne. Se vuoi una carne più rosa, riduci il tempo di cottura di qualche minuto. Una volta che il roast beef è cotto, coprilo con un foglio di alluminio e lascialo riposare per 10-15 minuti prima di affettarlo e servirlo. Per accompagnare il Roast Beef, i britannici scelgono di solito delle patate arrosto, oppure delle patate bollite con una salsa a base di burro e prezzemolo.

Shepherd's Pie

Un altro piatto che non può mancare sulla tavola della festa dell'incoronazione è lo Shepherd's Pie . Lo Shepherd's Pie è un piatto tipico della cucina britannica, che ha origine nella regione dell'Inghilterra settentrionale. Si tratta di un piatto a base di carne tritata di agnello o di manzo, insaporita con verdure come carote e piselli, e coperto con una crosta di purè di patate. Lo Shepherd's Pie è un piatto sostanzioso e gustoso, che rappresenta al meglio la cucina tradizionale britannica.

Ingredienti : 1 kg di carne macinata di agnello o manzo 1 cipolla, tritata 2 carote, pelate e tagliate a cubetti 2 gambi di sedano, tagliati a cubetti 2 cucchiai di farina 500 ml di brodo di carne 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 cucchiaio di salsa Worcestershire 1 kg di patate, sbucciate e tagliate a cubetti 50 g di burro 100 ml di latte Sale e pepe nero q.b. Noce moscata q.b. Preparazione : In una padella, scaldare un po' di olio d'oliva a fuoco medio-alto. Aggiungere la cipolla, le carote e il sedano e cuocere finché sono morbidi, circa 5-7 minuti. Aggiungere la carne macinata e cuocere finché è ben dorata, circa 8-10 minuti. Aggiungere la farina e mescolare bene per farla assorbire il grasso della carne. Aggiungere il brodo di carne, il concentrato di pomodoro e la salsa Worcestershire, mescolare bene e portare a ebollizione. Ridurre la fiamma e cuocere per circa 20-25 minuti finché la salsa si è addensata. Nel frattempo, metti le patate in una pentola d'acqua fredda salata e portare a ebollizione. Cuocere le patate finché sono morbide, circa 15-20 minuti. Scolare le patate e schiacciarle con il burro e il latte fino ad ottenere una purea liscia. Aggiungere sale, pepe e noce moscata a piacere. Pre-riscaldare il forno a 200°C. Mettere la carne in una teglia da forno e coprire con la purea di patate. Cuocere in forno per circa 25-30 minuti, finché la superficie è ben dorata. Servire caldo. Il Shepherd's Pie può essere servito da solo o accompagnarlo con un'insalata o delle verdure al vapore.

Fish and Chips

Per gli amanti del pesce, il piatto da scegliere per la festa dell'incoronazione è senza dubbio il Fish and Chips. Il Fish and Chips è un piatto semplice, ma estremamente gustoso, che consiste in filetti di pesce fritti e patatine fritte. Il piatto viene spesso accompagnato da salsa tartara, e servito con una fetta di limone. Il Fish and Chips è uno dei piatti più popolari del Regno Unito, e viene consumato soprattutto nei chioschi di street food o nei pub.

Ingredienti:

4 filetti di merluzzo fresco

300 g di farina per pastella

1 cucchiaino di lievito in polvere

350 ml di birra lager

1 kg di patate, sbucciate e tagliate a bastoncini

Olio di semi di arachide q.b.

Sale q.b.

Aceto di malto (facoltativo)

Preparazione:

In una ciotola, mescola la farina, il lievito in polvere e un pizzico di sale. Aggiungi gradualmente la birra, mescolando continuamente, fino a ottenere una pastella liscia e densa. Copri la ciotola con un telo e lascia riposare la pastella per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preriscalda il forno a 200°C. Metti le patate tagliate a bastoncini in una pentola d'acqua fredda salata e portare a ebollizione. Cuocere le patate finché non sono morbide, circa 5-7 minuti. Scolarle e asciugarle bene. In una padella profonda, riscalda abbondante olio di semi di arachide a fuoco medio-alto. Immergi i filetti di merluzzo nella pastella, facendo in modo che siano completamente ricoperti. Metti i filetti di merluzzo nell'olio caldo e friggi finché sono dorati e croccanti, circa 5-7 minuti. Scolare i filetti di merluzzo su della carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio. Aggiungi le patate nell'olio caldo e friggi finché sono dorate e croccanti, circa 5-7 minuti. Scolare le patate su della carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio. Spolverizza il tutto con un pizzico di sale e servire caldo con l'aceto di malto (se preferito).

Il Fish and Chips è un piatto tipico inglese, servito tradizionalmente con una fetta di pane e un bicchiere di birra.

Pudding al Caramello

Infine, per chiudere in bellezza la festa dell'incoronazione, non può mancare il dessert tipico britannico: il pudding al caramello. Il pudding al caramello è un dolce tradizionale britannico, a base di zucchero caramellato e crema. Il dolce viene solitamente servito caldo, e accompagnato da una salsa al caramello o alla vaniglia. Il pudding al caramello è un piatto che racchiude al suo interno tutto il calore e la dolcezza della cucina britannica.

Ingredienti per la base del pudding:

120 g di farina autolievitante

60 g di burro non salato a temperatura ambiente

60 g di zucchero semolato

1 uovo grande

Ingredienti per la salsa al caramello:

150 g di zucchero semolato

150 ml di panna fresca

50 g di burro non salato a temperatura ambiente

Preparazione della base del pudding:

Preriscalda il forno a 180°C e imburrare leggermente una teglia per il pudding. In una ciotola grande, sbatti il burro e lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungi l'uovo e mescola bene. Aggiungi la farina e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. Metti il composto nella teglia per il pudding e livellalo con una spatola. Copri la teglia con della pellicola trasparente e poi con un foglio di alluminio, facendo un'incisione al centro per far passare il vapore. Metti la teglia per il pudding in una pirofila più grande, e aggiungi acqua calda fino a coprire circa il 2/3 della teglia per il pudding. Metti la pirofila in forno e cuoci il pudding per circa 1 ora, o finché risulta cotto e dorato.

Preparazione della salsa al caramello:

Metti lo zucchero in una padella a fondo spesso e fai sciogliere a fuoco medio, mescolando continuamente fino a quando diventa liquido e dorato. Togli la padella dal fuoco e aggiungi delicatamente la panna calda e il burro, mescolando vigorosamente fino a che il caramello diventa liscio e cremoso. Rimetti la padella sul fuoco e lascia cuocere per altri 2-3 minuti, mescolando continuamente, finché la salsa si addensa leggermente.

Servizio:

Sforna il pudding e lascia raffreddare per qualche minuto. Trasferisci il pudding in un piatto da portata e versa sopra la salsa al caramello. Servi caldo, con una pallina di gelato alla vaniglia, se preferito.

Il Pudding al Caramello è un dolce tradizionale inglese, molto goloso e perfetto per le occasioni festive, come appunto l'incoronazione, o come dessert per una cena in famiglia.

In conclusione, per festeggiare l'incoronazione del nuovo Re Carlo, non c'è niente di meglio che gustare alcuni dei piatti inglesi più tipici e rappresentativi della tradizione culinaria britannica. Dal Roast Beef allo Shepherd's Pie, dal Fish and Chips al pudding al caramello, ogni piatto rappresenta un simbolo della cultura e della gastronomia britannica, e non può mancare per godersi l'incoronazione insieme ai lontani amici inglesi. Lunga vita a Re Carlo e... Buon appetito!