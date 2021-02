Un Premier in cucina. Il macellaio di Mario Draghi svela: Ama cucinare il brasato

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 12:20

I gusti del premier svelati dal macellaio

Mario Draghi. Fonte: Stampa Quirinale

Solo carne italiana

Un premier in cucina amante del brasato

he cosa mangia uncome? Sono tante leche ruotano intorno all’uomo a cui tuttaguarda fiduciosa per uscire da questa. E una tra queste è senza dubbio, sapere cosa gli piace portare ine seE mentre Draghi tace e continua imperterrito nel suo algido silenzio, a parlare è il suo. Si tratta di, il macellaio romano deiche a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha raccontato lee i piatti diamati dal premier, suo cliente da oltre trent'anni: «Draghi è un cliente storico, viene da noi da una vita, mangia di tutto e di più» ha esordito Aretano.Ma qual è la carne preferita dal presidente del Consiglio? «Il, ildie, ogni tanto, si prende anche una, da due chili – ha svelato il macellaio Sempre, come la fassona piemontese o come il prosciutto Sant'Ilario, dolce, che si mangia con una focaccina. Quando non c'è molta gente, di sera, gli preparo anche un “aperitivino” e assaggia in negozio il prosciutto e alcuni salumi che abbiamo».E in cucina? Draghi come è? «Ama– ha spiegato Aretano - So che gli piace tantissimo cucinarsi da solo il. Lo mette a bagno la sera con carote, sedano, cipolle, lauro e pepe in grani. La mattina successiva lo asciuga, lo infarina, lo fa rosolare, lo ricopre con la marinata e lo cuoce per tre ore. Ama cucinare anche il carré di vitella».