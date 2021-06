Runggaldier 1896 veste Bruno Barbieri per la puntata di “4 Hotel” a Merano. Vince l'ImperialArt

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 15:06

I

Bruno Barbieri

Runggaldier, 125 anni di eleganza

I look proposti per la puntata

Ma chi ha vinto? ImperilArt Hotel



n occasione della puntata dedicata all’ “altra montagna” del, lo chef emilianosi affida a, la storica maison di Merano a conduzione familiare, che da generazioni e 125 anni è un autentico punto di riferimento per qualità ed eccellenza in tutti i settori della moda tirolese e del multilabel di alto livello. Dopo le puntate a Venezia e in Toscana il reality guidato da Bruno Barbieri “4 Hotel” con le sfide tra gli albergatori d’Italia su Sky e NOW, giovedì 3 giugno approda a Merano, città termale dal fascino liberty, dove lo. Ambientato in Alto Adige e appunto, precisamente, a Merano, Barbieri è andato alla scoperta di tutto ciò che di “altro” si può fare in Alto Adige, scovandoL’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri per l’occasione si è affidato a Runggaldier 1896, che dadi alto livello a Merano e in Alto Adige. Runggaldier Tracht & Tradition offre la più vasta scelta dell’Alto Adige per varietà e qualità di costumi tradizionali e capi di abbigliamento in lana cotta, loden, Dirndl, abiti da cerimonia, Lederhosen confezionati dalle realtà più prestigiose del settore. La boutique Runggaldier Manufaktur propone un, contryside style, pregiati cashmere, cappotti lussuosi e pellicce per la clientela alla ricerca diNel caso di Bruno Barbieri,, proprietaria di Runggaldier 1896, dal gusto raffinato e sempre attenta ai dettagli come lo Chef Barbieri, ha studiato due look in grado di. Il primo look,, prevede una giacca in loden marrone con motivo a scacchi del brand di alta gamma bavarese “Frederic Meisner”, che firma anche il gilet blu in velluto abbinato, camicia bianca con microfantasia blu del brand viennese “Gloriette”, tipico pantalone di pelle corto “Lederhose” del brand bavarese “Meindl” in colore beige chiaro, calzettoni blu scuro in lana del brand di Monaco “Gottseidank” e un paio di scarpe tradizionali e originali del brand “Haferl “ in un intramontabile e classico color marrone scuro.grigia tradizionale con colletto alla coreana e revers e bottoni in corno di cervo, un gilet di “Saubazi” in velluto verde con taglio a goccia, camicia “DU4” a righine beige con colletto alla coreana, pantaloni “Lederhosen” di pelle corti “Meindl” grigi, scarpe marroni del brand “Haferl “ marchio Schwangau-Schuh, calzettoni “Gottseidank” grigi di lana e un raffinato cappello in feltro beige-grigio “Hutmacher Zapf”.Il vincitore? Il centralissimoUn boutique hotel nel centro storico di Merano, un piccolo gioiellino art déco ridisegnato da quattro artisti locali, che hanno studiato, pensato e creato le. Il boutique hotel è gestito da Jutta Von den Benken Strohmer, tedesca di origini ma con un calore tutto italiano.