Re Carlo e gli Windsor al ristorante? Ecco cosa non possono mangiare

C’è sempre stato tanto amore e interesse intorno alla vita dei membri della famiglia reale britannica, non solo da parte dei sudditi. Così, mentre il mondo piange (e ricorda) l’amatissima Regina Elisabetta, morta 96enne, emergono tante curiosità sulla vita dei Windsor. Abbiamo scoperto cosa mangiasse la Regima, dieta che sicuramente ha contribuito alla sua longevità, e la passione del nuovo Re Carlo per la cucina italiana e l’Italia. Ma c’è da sapere che anche in fatto di cucina la vita dei reali è ricca di divieti. Eccone alcuni curiosi.

Buckingham Palace

Tra le prime ferree regole c’è quella di limitarsi a tavola quando cenano lontano dalle residenze reali e ci sono tutta una serie di cibi che non posso mangiare al ristorante o quando sono in visita all'estero.



Cibi vietati al ristorante e all’estero

Tra i primi cibi assolutamente da evitare i crostacei e frutti di mare perché possono essere facilmente avvelenati. Stesso discorso per le carni al sangue. Per evitare intossicazioni non possono nemmeno bere l’acqua del rubinetto. Divieto assoluto, fuori dalle residenze reali, anche per i piatti esotici e piccanti.