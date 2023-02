Migliori casinò online in Italia | Classifica migliori 5 casinò del 2023

Un'ottima opzione per chi ha tempo libero la sera o il fine settimana è quella di giocare sui migliori casino online.

In questo articolo esaminiamo i cinque migliori casinò, a cominciare da Jackpot City Casino: una piattaforma molto completa che offre non solo un vasto catalogo di giochi e slot machine online ma anche un'ampia sezione per le scommesse sportive.

Ecco i pro e contro di tutti questi siti, accomunati dal fatto di possedere la licenza ADM (ex licenza AAMS), quindi di essere casinò online regolamentati e sicuri in Italia.

Scopriamo quali sono!

I migliori casino online in italia

Jackpot City Casino : miglior casino online in assoluto

Leo Vegas : migliore app per mobile

Casino.com : migliore casinò per i jackpot elevati

William Hill : il numero 1 per le scommesse sportive

Gioco Digitale : tra i casinò con più giochi in Italia

1. Jackpot City Casino - Miglior casinò online italiano

Pro:

Vasta selezione di giochi e slot

Scommesse sportive e live betting

Numerose promozioni attive oltre al bonus benvenuto

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Casino online attivo dal 1998

Contro:

Vengono indicati bonus e promozioni già scaduti

Jackpot City Casino è attivo in Italia dal dicembre 2022. Tuttavia, Jackpot City Casino ha ottenuto a Malta la licenza per operare già nel 1998, quindi è uno dei più longevi nel settore.

In Italia ha impiegato pochissimo tempo per farsi apprezzare grazie alle interessantissime caratteristiche e offerte che propone. Vediamo quali.

Selezione di giochi: 4,9/5

Chi si stanca facilmente e passa spesso da un gioco all'altro non resterà deluso dall'ampia selezione di giochi presenti su Jackpot City Casino: centinaia di giochi da casinò, tra cui circa 400 slot .

Nel casinò online non mancano i tavoli live con diverse versioni di blackjack, roulette, baccarat, game show a comporre il catalogo.

Inoltre, per gli appassionati delle scommesse sportive, c'è un'ampia selezione di sport ed eventi internazionali, con la possibilità anche di piazzare scommesse live.

Bonus di benvenuto: 4,9/5

Il bonus di benvenuto è uno dei migliori del settore perché è del 100% sul primo deposito fino a 600 € . È valido per chi deposita almeno 10 € e lo utilizza entro tre giorni dall'attivazione.

Poi è previsto un bonus di benvenuto per la sezione sportiva che è pari al 50% dell'importo del primo deposito fino a 50 €. Per esempio, eseguendo un deposito di 100 €, otterrai un bonus di 50 €. Anche in questo caso, niente male davvero.

Promozioni attive: 4,9/5

Le promozioni attive in questo momento sono:

Bonus multipla: extra guadagno (fino al 144%!) per scommesse multiple con almeno 5 selezioni.

Bonus settimanale: chi ha già un conto e gioca dal lunedì al mercoledì su determinati titoli ha diritto a un bonus su deposito del 30% fino a 200 €.

Bonus VIP del 100% fino a 500 €.

Torneo invernale: giocando su una serie di slot selezionate si ricevono bonus se ci si classifica tra i primi 30 con un primo premio di 500 €.

Depositi e prelievi: 4,8/5

Il giocatore non troverà problemi a effettuare depositi e a prelevare poiché sono supportati tutti i sistemi di pagamento più diffusi:

Carte di credito Visa/Mastercard

Postepay

Paysafecard

Skrill

Neteller

Bonifico bancario

On Shop

Valutazione finale: 4,9/5

Sfrutta subito tutti i bonus di Jackpot City Casino fino a 600 €

2. Leo Vegas - Migliore casinò online per giocare da mobile in Italia

Pro:

Oltre 1.000 slot machine

Sezione con scommesse sportive

Migliore app per dispositivi mobili

25 giri gratis senza deposito

Bonus di benvenuto ricchissimo

Contro:

Non ci sono eventi sportivi trasmessi in streaming

Con oltre 1.000.000 di appassionati attivi in tutto il mondo e 360 jackpot vincenti a settimana, LeoVegas è indubbiamente uno dei migliori casino online che i giocatori italiani dovrebbero considerare.

In possesso di licenza ADM, è attivo sul mercato dal 2012 e ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui citiamo:

Int. Gaming Awards : “Online Gaming Operator of the Year” (2022)

Global Gaming Awards: “Best Online Casino” (2022)

EGR Nordics Awards: “Mobile Casino Product” (2021)

Casino Grounds Awards: “Casino of the Year” (2021)

EGR Awards: “Top Mobile and Casino Operator” (2020)

Selezione di giochi: 4,9/5

LeoVegas vanta una selezione ricchissima, basti pensare che sono presenti oltre 1.000 slot, quindi è davvero impossibile annoiarsi: Starburst, Gonzo's Quest, Bonanza sono solo alcuni dei titoli presenti.

Non mancano le slot con jackpot e i giochi live come poker, baccarat, blackjack e roulette.

LeoVegas collabora con i migliori fornitori, tra cui: NetEnt , Play’n Go , Microgaming , NextGen Gaming , Thunderkick , iSoftBet.

Per quanto riguarda la sezione Sport, sono presenti tutti i principali sport praticati in Italia e a livello internazionale: calcio, tennis, basket, Formula 1, ecc.

È possibile scommettere anche dal vivo.

Bonus di benvenuto: 4,8/5

Il bonus di benvenuto di LeoVegas si articola su tre livelli e può soddisfare anche il cliente più esigente:

25 giri gratis senza deposito ; 100% fino a 1.000 € sui primi tre depositi; ulteriori 200 free spins. Poi c’è un’offerta di benvenuto specifica per il casinò live che permette di ricevere fino a 2.000 € sui primi tre depositi. Infine, per quanto riguarda le scommesse, dopo aver effettuato il primo deposito il giocatore riceve una vincita extra del 50% fino a 100 €.

Promozioni attive: 4,9/5

LeoVegas si conferma al top anche per quanto riguarda le promozioni che offre a chi è già cliente: difficile elencarle tutte perché ne vengono aggiunte di nuove continuamente.

Eccone alcune (ma sono molte di più!) presenti sul casinò in questo momento:

Slot Plus: 50% fino a 100 € durante la settimana su alcune slot

Live Plus: 50% fino a 150 € al casinò live

Offerte legate agli orari in cui si gioca (Lunch Time, Aperitivo Time, Super Night e altre)

Speciale Calcio Italiano: 10% in più sulle vincite su Serie A e B per scommesse effettuate da mobile

Depositi e prelievi: 4,8/5

I sistemi di pagamento per effettuare un deposito su LeoVegas sono:

Carta di credito Visa/Mastercard

Postepay

PayPal

Apple Pay

Neteller

Trustly

Skrill

Sofort

Klarna

Paysafecard

Il deposito minimo è di 10 €, mentre il prelievo minimo è di 20 €.

Valutazione finale: 4,8/5

Clicca qui e gioca con oltre 1.000 slot machine su LeoVegas

3. Casino.com - Migliore casinò online in Italia per i jackpot di oltre 40.000.000 €

Pro:

“Bonus Assicurazione” fino a 150 €

10 € senza deposito

Assistenza clienti veloce

Jackpot complessivi per oltre 40 milioni di euro

Numerose opzioni per effettuare depositi e prelevare

Contro:

Selezione giochi meno ampia rispetto ad altri casinò online

Manca la sezione delle scommesse, bingo e lotterie

Casino.com ha la licenza ADM (ex AAMS), quindi è un casinò online affidabile.

È attivo in più di 15 Paesi e offre incentivi interessanti che spieghiamo in basso. Questo operatore ha vinto anche importanti riconoscimenti tra cui citiamo:

Online Casino Operator of the Year 2018

Best Customer Service Company 2020

Most Responsible Online Gambling Operator

Selezione di giochi: 4,5/5

Su Casino.com ci sono numerosi giochi tra cui scegliere, anche se la selezione complessivamente appare inferiore rispetto a quella degli altri casinò presenti su questa pagina.

Il sito conta più di 100 slot sviluppate da Playtech, una delle migliori software house del settore.

Per quanto riguarda gli altri giochi da casino online, abbiamo la suddivisione in: giochi dal vivo con diverse versioni di roulette, blackjack, ecc; giochi con jackpot con circa 70 titoli e un montepremi chiaramente visibile e aggiornato in tempo reale; circa 20 giochi da tavolo come roulette e blackjack.

I jackpot complessivi superano attualmente i 40.000.000 di euro. Non è presente la sezione Sport con le scommesse, così come il bingo, le lotterie o una poker room.

Bonus di Benvenuto: 4,7/5

Il bonus di benvenuto di Casino.com consiste nel 100% del deposito fino a 500 € e fin qui nulla di eclatante.

Tuttavia, rispetto agli altri casino online, questo sito offre anche un “bonus assicurazione”, cioè un bonus fino a 150 € nel caso in cui il primo deposito venga perso.

Inoltre Casino.com premia i nuovi iscritti con ulteriori 10 € direttamente alla verifica del documento d’identità.

Promozioni attive: 4,6/5

Ecco le promozioni attive su Casino.com in questo momento per i giocatori già iscritti sulla piattaforma:

A colazione: 50% sul deposito fino a 10 €

Pausa Pranzo: 10 o 20 giri gratuiti a seconda del deposito

Happy Hour: ulteriori free spin in determinate fasce orarie della giornata

Insonnia: fino a 50 € sul deposito

Una Domenica a Poltrire: fino a 50 giri gratis puntando almeno 20 €

Depositi e prelievi: 4,8/5

Numerose le opzioni per depositare e quindi prelevare su Casino.com:

Carta di credito/debito Visa, Mastercard e Maestro

Postepay

AstroPay

Envoy

PayPal

Skrill

Neteller

Paysafecard

Bonifico bancario

Flykk

Valutazione finale: 4,7/5

Scopri tutti bonus di Casino.com cliccando qui

4. William Hill – Miglior casinò online con scommesse sportive

Pro:

Piattaforma affidabile e riconosciuta in 40 Paesi

Numero 1 per scommesse sportive

Promozioni sempre attive per il casino online

Ottima assistenza clienti

Contro:

Numerosi requisiti di puntata per accedere al bonus

Interfaccia un po’ datata

William Hill, subito dopo la sua fondazione nel 1934, è diventata sinonimo di scommesse sportive in Gran Bretagna e in tutto il mondo.

Oggi la piattaforma opera in ben 40 Paesi nel mondo e offre una gamma ricchissima di opzioni, oltre che di eventi sportivi su cui scommettere.

Selezione di giochi: 4,8/5

Il Casinò di William Hill è diviso in 5 sezioni:

Casino online con giochi jackpot, roulette, carte, novità

Vegas con centinaia di slot machine divise per categorie

Casino live con roulette, blackjack, baccarat, game show e poker dal vivo

Bingo, sezione a sua volta suddivisa in Sale Bingo e Mini Games

Poker con più partite e tornei esclusivi di qualsiasi altro sito di poker

Per quanto riguarda il betting, su William Hill è possibile scommettere sui principali campionati di tutto il mondo, anche live mentre si guarda l’evento in streaming.

Bonus di benvenuto: 4,8/5

Il bonus di benvenuto per la sezione Casinò prevede il 100% fino a 1.000 €, una ottima scelta per i high roller.

In aggiunta, William Hill offre anche 200 free spin , da usare su 12 giochi dedicati, tra cui Adventure Trail e Joker Hot Reels.

Per quanto riguarda la sezione Sport, per i nuovi iscritti ci sono 225 € complessivi, di cui 5 € in bonus scommesse, 20 € in game bonus e fino a 200 € sul primo deposito.

Promozioni attive: 4,7/5

La sezione Casinò vede attive diverse promozioni che però sono soggette a scadenza, per esempio il cashback del 50% sulla roulette di Evolution o la Settimana Esplosiva con free spin e cashback fino a 50 €.

Inoltre, ogni settimana c’è almeno una slot in promozione.

Per quanto riguarda lo Sport, le promozioni sono davvero numerose e non poteva essere altrimenti. Tra queste:

Bonus Multipla per tutti gli sport con bonus incrementali del 3% sulle squadre selezionate dalla quinta in poi

Quote Flash, cioè quote maggiorate per un periodo di tempo limitato

Speciale Combo, combinazioni di partite sulle quali è prevista una maggiorazione

Depositi e prelievi: 4,7/5

Ecco i sistemi di pagamento previsti da William Hill:

Carte di credito Visa/Mastercard

Maestro

Postepay

PaySafeCard

Bonifico bancario

PayPal

Skrill

Valutazione finale: 4,6/5

Scopri tutte le scommesse e le promo di William Hill

5. Gioco Digitale – Tra i casinò online AAMS con più giochi in Italia

Pro:

Oltre 1200 giochi e slot

Tanti giochi esclusivi

Scommesse sportive

Game shows, bingo, e poker

150+ jackpot giornalieri

Sezione Vincita Istantanea

Contro:

Assistenza clienti non presente con telefono

Gioco Digitale è attivo da oltre 10 anni in Italia e si è guadagnato un’ottima reputazione.

Vanta una vastissima scelta di giochi e slot, oltre a un’inedita sezione in cui è possibile trovare una recensione delle varie slot machine con diverse indicazioni e consigli pratici.

Il casinò online italiano è stato acquistato da Bwin, colosso austriaco del gaming online e del betting.

Selezione di giochi: 4,8/5

Grazie agli oltre 1200 giochi e slot, il giocatore non si annoia mai su Gioco Digitale: slot machine e giochi tradizionali come roulette, baccarat e blackjack, disponibili anche live e un’ampia selezione di giochi esclusivi.

È presenta anche la sezione Vincita Istantanea per provare il brivido del gioco anche quando si ha pochissimo tempo a disposizione.

Gioco Digitale ha una ricca sezione scommesse con il meglio dello sport: calcio, tennis, pallavolo, basket e tanto altro. È possibile anche effettuare scommesse dal vivo. Non manca la possibilità di seguire gli eventi principali in streaming.

Bonus di benvenuto: 4,8/5

Il bonus di benvenuto per il casino online presente su Gioco Digitale è del 100% fino a 500 € sul primo deposito e vale 30 giorni. In più il nuovo giocatore riceve 300 free spin da utilizzare su 10 slot selezionate, tra cui Book of Horus e Spin and Win.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, Gioco Digitale prevede un bonus di 5 €, mentre troverai anche 600 € per il poker e 50 € per il bingo.

Promozioni attive: 4,7/5

Sono presenti parecchie promozioni su Gioco Digitale, alcune delle quali in scadenza a breve. Altre sono:

Slot races, con centinaia di giri gratis su slot machine selezionate

Il Quizzone del venerdì con 100.000 € in palio

Trivia Show con 1.000 € in palio ogni giorno

Platinum Aces con 500 € di bonus casinò

Jackpot Mania, un’apposita sezione con tutti i jackpot del casinò

Per le scommesse sono attive le quote maggiorate per ricevere premi più alti rispetto a quelle standard.

Depositi e prelievi: 4,7/5

Come altri top siti casinò sono presenti numerose opzioni di pagamento. Eccole:

Carta di credito/debito Visa, Mastercard e Maestro

Postepay

Bonifico bancario

PayPal

Skrill

Paysafecard

MuchBetter

Valutazione finale: 4,5/5

Gioca agli oltre 800 titoli su Gioco Digitale

Come selezioniamo i migliori casinò online sicuri che operano in Italia

Sono tante le piattaforme di gaming online attive in Italia: come selezionare quindi quelle migliori per i giocatori?

Nella nostra classifica sono presenti solo casinò con licenza ADM (ex licenza AAMS), quindi sono totalmente affidabili dal punto di vista della sicurezza.

Selezione di giochi

Per quanto riguarda l’aspetto puramente ludico, abbiamo considerato solo i casino online con una vasta gamma di giochi che potessero soddisfare anche il giocatore più esigente.

Tutti i siti riportati in alto, infatti, contengono centinaia di giochi da casino online, slot, giochi dal vivo, giochi esclusivi e quasi tutti hanno anche una vasta sezione per scommettere.

Bonus di benvenuto e promozioni

Questi casinò online AAMS vantano alcuni dei bonus benvenuto più golosi in assoluto e alcune delle promozioni ricorrenti più interessanti per i giocatori. Anche questo è un aspetto che l’utente tiene in grande considerazione.

Depositi e prelievi

Infine, abbiamo valutato i sistemi di pagamento: deposito e prelievi devono essere sempre veloci e sicuri per gli utenti. Tutti i siti analizzati propongono una serie numerosa di sistemi di pagamento tra i quali il giocatore può scegliere.

Perché Jackpot City Casino è il miglior casinò online in Italia?

Jackpot City Casino è un casino online giovane in Italia perché arrivato solo a dicembre 2022 ma la piattaforma è attiva nel mondo già dal 1998.

Si tratta di un sito con ottime caratteristiche:

Ampia selezione di giochi - I giocatori non si annoieranno con le centinaia di giochi presenti su Jackpot City Casino, incluse 400 slot machine, tavoli del casino live e diverse versioni di blackjack, baccarat, ecc. Inoltre, è presente la sezione scommesse con una vastissima scelta di eventi.

- I giocatori non si annoieranno con le centinaia di giochi presenti su Jackpot City Casino, incluse 400 slot machine, tavoli del casino live e diverse versioni di blackjack, baccarat, ecc. Inoltre, è presente la sezione scommesse con una vastissima scelta di eventi. Bonus di benvenuto - Questo è di tutto rispetto perché è del 100% fino a 600 € . Poi bisogna considerare quello per le scommesse, pari al 50% del deposito fino a 50 €. Insomma, anche in questo caso, i vantaggi per il giocatore ci sono tutti.

- Questo è di tutto rispetto perché è del 100% fino a 600 € . Poi bisogna considerare quello per le scommesse, pari al 50% del deposito fino a 50 €. Insomma, anche in questo caso, i vantaggi per il giocatore ci sono tutti. Altre promozioni - Ci sono anche diversi altri bonus per i giochi da casino, per esempio il bonus VIP del 100% fino a 500 €. Da ricordare il bonus multipla per le scommesse che può offrire un guadagno extra fino al 144%!

- Ci sono anche diversi altri bonus per i giochi da casino, per esempio il bonus VIP del 100% fino a 500 €. Da ricordare il bonus multipla per le scommesse che può offrire un guadagno extra fino al 144%! Sistemi di pagamento - Anche per quanto riguarda i sistemi di pagamento il giocatore non troverà nessun problema perché sono previste tutte le modalità più comunemente utilizzate in italia come carte di credito, Postepay, bonifico, e e-wallet.

Migliori casinò online italiani – Domande frequenti

Qual è il miglior sito di casinò online in Italia?

Per individuare il miglior sito di casinò online bisogna tenere in considerazione una serie di fattori, per esempio la presenza di una selezione più o meno vasta di giochi a catalogo, la presenza della sezione scommesse, la ricchezza dei vari promozioni, la facilità con cui gestire i pagamenti.

Una dei casino online sicuri che meglio di altre soddisfa questi requisiti è Jackpot City Casino .

Quali sono i casinò online italiani più sicuri?

I casinò online più sicuri sono quelli che hanno la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’ex AAMS. I casinò online AAMS in possesso di questa licenza sono legali, affidabili e rispettano le leggi italiane sul gioco d’azzardo.

Quale casinò online paga di più?

I migliori casinò online sicuri contengono centinaia, se non migliaia di giochi e ognuno di questi ha una percentuale di vincita dichiarata. Molti di questi giochi, specialmente le slot, sono presenti in tanti casinò.

Oltre alla percentuale di vincita (RTP) di tutti questi giochi, ogni casinò cerca di attirare nuovi giocatori con i bonus di benvenuto o altre promozioni generose.

Quali sono le slot migliori su cui giocare online?

Le slot online sono centinaia. Tra quelle più popolari annoveriamo Starburst, Divine Fortune, Gonzo’s Quest, e Bonanza.

Quali sono i migliori casinò online stranieri?

Tra i migliori casinò online stranieri sicuri che hanno ottenuto anche la licenza ADM italiana, ci sono: Jackpot City Casino , LeoVegas, Casino.com, William Hill, Gioco Digitale.

Migliori casinò online italiani – Comparazione

Ecco una brevissima sintesi delle caratteristiche principali dei 5 casinò online sicuri che abbiamo analizzato in questa guida.

Jackpot City Casino : si tratta di un casinò presente in Italia solo dal dicembre 2022, ma attivo nel mondo fin dal 1998. Il nostro top casinò offre al giocatore centinaia di giochi di tutti i tipi, comprese 400 slot, possibilità di giocare dal vivo e di scommettere su numerosi eventi sportivi. I nuovi giocatori possono ricevere fino a 600 € per i nuovi giocatori.

Leo Vegas : LeoVegas vanta oltre 1.000 slot machine ed è quindi l’ideale per chi ama questo tipo di intrattenimento. È una piattaforma perfetta anche per chi gioca spesso da mobile, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti. I nuovi giocatori possono ricevere fino a 1000 € e 25 free spin senza deposito.

Casino.com : in questo momento il totalizzatore segna oltre 40.000.000 di euro in jackpot disponibili sulla piattaforma. A differenza di altri siti italiani, offre al giocatore il “bonus assicurazione” nel caso in cui il primo deposito venga perso. Previsti un bonus fino a 500 € ed anche 10 € senza deposito alla verifica dell’identità.

William Hill : William Hill non ha bisogno di presentazioni. È attivo in qualcosa come 175 Paesi nel mondo ed è stato fondato nel lontano 1934. Punto di riferimento per chi ama le scommesse sportive, ha dalla sua anche una selezione di giochi da casinò notevole. I nuovi giocatori possono ricevere fino a 1000 €.

Gioco Digitale : Gioco Digitale è un altro dei grossi player del settore casinò e betting. Vanta oltre 800 giochi e slot, una corposa sezione scommesse e numerose promozioni attive. I nuovi giocatori possono ricevere fino a 500 € e 300 free spin.

Come iscriversi ai migliori casinò online in Italia

Per iscriversi sui migliori casinò online italiani e cominciare a giocare generalmente occorre poco tempo. Ecco cosa bisogna fare nel caso di Jackpot City Casino.

Passaggio 1: visitare il sito del casinò online

Per iscriversi bisogna inizialmente visitare il sito di Jackpot City Casino

Dopodiché occorre cliccare il tasto giallo “Registrati" presente in home page

Si può inserire il codice fiscale adesso o farlo successivamente

Passaggio 2: inserire i propri dati

Il casino online chiede di compilare i dati nel modulo di registrazione

Occorre riempire tutti i campi obbligatori

È possibile inserire il codice presentatore se in proprio possesso

Passaggio 3: completare la registrazione

Confermare l’e-mail

Scegliere l’opzione di pagamento per il deposito

Effettuare il deposito

Sei pronto a giocare su questo incredibile casinò online!

Pronti a giocare sui migliori casinò online AAMS?

Sei pronto a giocare sui migliori casino online in Italia ?

Se non sai quale casinò scegliere, dai subito un’occhiata a Jackpot City Casino , una piattaforma che ti stupirà per l’ampio catalogo di giochi, scommesse e per i bonus invitanti.

Qualsiasi sia il casinò che sceglierai divertiti e gioca responsabilmente!

