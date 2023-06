Come imparare a prendere una decisione rapida quando si eseguono scommesse live?

Piazzare scommesse nel formato abituale e dal vivo richiede diverse abilità da parte dello scommettitore. Nel secondo caso, non solo la capacità di analizzare con competenza la situazione e la disciplina sono importanti, ma anche l'abilità di reagire rapidamente alla situazione. Ma non bisogna farsi prendere dallo sconforto e rimandare l'esecuzione di scommesse live, ad esempio, sul sito https://powbet.com/it/live, se non si dispone di tale talento. Infatti, è possibile imparare a reagire rapidamente seguendo una serie di raccomandazioni.

Disposizione della postazione di lavoro

La prima cosa di cui dovrebbe occuparsi chi ha intenzione di fare scommesse live è la sistemazione del proprio posto di lavoro. Non stiamo parlando di una comoda sedia moderna o di un'attrezzatura informatica all'avanguardia. Stiamo parlando di rendere il posto di lavoro il più comodo possibile in termini di accesso agli strumenti utili. È inoltre necessario assicurarsi che durante l'esecuzione delle scommesse live non vi sia nulla che vi distragga.

Ad esempio, è possibile installare un monitor aggiuntivo. Su uno verrà trasmessa la partita, sull'altro verranno eseguite le scommesse. Inoltre, la presenza di più schermi vi permetterà di visualizzare statistiche utili e pareri di esperti in tempo reale.

Se avete intenzione di effettuare scommesse live dal vostro cellulare, dovete agire in modo diverso. Prestate particolare attenzione alla scelta del bookmaker stesso. È ottimo se il sito trasmette in una piccola finestra.

Pensare alle proprie azioni in base allo scenario in cui si svilupperà il gioco

Uno dei problemi principali delle scommesse live riguarda la reazione degli utenti a ciò che sta accadendo. A volte capita che ciò che accade durante la competizione diventi una sorpresa inaspettata per lo scommettitore. In questo caso, molti cadono in uno stato di torpore e perdono tempo.

Per evitare che ciò accada, è sempre necessario pensare in anticipo ai possibili scenari per lo svolgimento della gara. Pensate a come reagire in base a ciò che sta accadendo. In questo caso, già con un gioco reale, sarete in grado di prendere rapidamente decisioni in base agli eventi che si verificano, in anticipo rispetto ai bookmaker e agli altri utenti. Naturalmente, questa abilità aumenta le possibilità di ottenere un profitto.

Non esitate a cambiare la strategia, se necessario.

Per simulare le varie situazioni che si presentano durante le scommesse live, si consiglia di testare la strategia in modalità demo. I test possono essere eseguiti semplicemente scrivendo le scommesse su carta o in un editor per computer e analizzando i risultati in base alla variazione del saldo.

Tale modellazione vi permetterà di testare tutte le possibili situazioni in un ambiente tranquillo e di studiare le possibili conseguenze delle vostre decisioni per evitare dubbi quando giocherete con denaro reale.

Determinare in anticipo l'importo della scommessa in base al bankroll

Naturalmente, pensare a quanto puntare comporta una perdita di tempo. Esistono diverse strategie di gestione del bankroll, ma la più utilizzata è quella che verrà descritta in seguito. Il punto fondamentale è che bisogna concentrarsi sul plus a distanza. L'importo della scommessa deve essere fisso, tuttavia, con una serie di vittorie o sconfitte, può variare.

Scegliere un bookmaker con una funzionalità conveniente

La presenza della funzione "scommessa con un solo clic" consente di risparmiare molto tempo. Ciò è particolarmente utile se lo scommettitore deve piazzare una scommessa proprio all'inizio del gioco, quando si apre la linea larga. In questo caso, l'utente ha già capito cosa farà, ma è in attesa del coefficiente desiderato.

D'altra parte, la qualità del lavoro del bookmaker è molto importante. È impossibile definire adeguato un sito che funziona con ritardi anche di pochi secondi, con funzionalità scomode, incomprensibili e inutili.

Indubbiamente, le scommesse live richiedono competenze particolari. Tuttavia, tutte queste abilità non sono innate, ma derivano dall'esperienza e dalla conoscenza.