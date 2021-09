Cibo e gioco d’azzardo: ecco i migliori ristoranti nei casino

Quando si organizza una piacevole serata al casino non è soltanto per dedicarsi al gioco d’azzardo ma è anche per godere di tanti altri servizi offerti dalla struttura. La maggior parte dei casino europei, infatti, oltre alla bellezza e al lusso sfrenato delle sale da gioco, offrendo ai clienti spazi comuni dove potersi rilassare e consumare cibo e bevande in compagnia.

Alcuni si caratterizzano per lo stile unico dei propri cocktail bar, altri invece, per l’originalità e il buon gusto dei propri ristoranti di alto livello. Andare al casino conserva sempre un fascino speciale, e diventa ancor più gradevole se c’è la possibilità di cenare all’interno di ristoranti eleganti e raffinati.

I casino europei: dove si mangia meglio

Come abbiamo già detto, trascorrere una divertente serata al casino avendo anche la possibilità di cenare in un vero ristorante di classe, è davvero un’esperienza unica e particolare. In alcuni casino europei sono presenti ristoranti di altissimo livello con chef stellati che preparano pietanze originali e di ottima qualità.

Tantissimi turisti, infatti, provenienti da tutto il mondo, non vedono l’ora di recarsi in questi casino anche per assaporare i migliori piatti gourmet.

All’interno delle sale gioco i clienti possono dedicarsi al poker, alle roulette, alle slot machine e a tantissimi altri giochi. Tra i migliori casino europei che all’interno offrono un ottimo servizio di ristorazione, troviamo quello di Montecarlo, Lugano, Las Vegas, Bellagio ecc. Ovviamente, c’è sempre chi preferisce giocare direttamente da casa, online, e si iscrive a casino gratis i quali offrono ai clienti la possibilità di giocare gratis, senza spendere soldi reali.

I piatti più buoni dei casino europei

Tra i migliori ristoranti di casino europei abbiamo citato quello di Montecarlo, tra i più famosi in assoluto.

All’interno di questa meravigliosa struttura c’è un famoso ristorante di altissimo livello, Le Trein Bleu, che pur avendo un nome francese, offre agli ospiti la possibilità di poter degustare piatti tipici della tradizione italiana. Tra i piatti maggiormente apprezzati dai turisti ci sono le classiche orecchiette alle cime di rapa e il risotto ai frutti di mare.

Anche il casino di Lugano vanta un ottimo ristorante al suo interno, dove è possibile assaporare la cucina mediterranea con ingredienti rigorosamente freschi e di stagione. Oltre ai piatti di ottima qualità, il ristorante del casino di Lugano è famoso per la sua carta dei vini, che offre una scelta di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. Il Bellagio, il meraviglioso casino che ospita le opere del pittore Pablo Picasso, possiede anche un ristorante molto particolare. Qui infatti, si fondono la cucina spagnola e quella francese con piatti deliziosi ed unici.

Anche a Las Vegas ci sono tantissimi casino di estremo lusso ed eleganza che offrono agli ospiti ristoranti raffinati dove poter cenare in tranquillità. A questo proposito, viene molto apprezzato il ristorante Guy Savoy che possiede ben due stelle Michelin, caratterizzato da un’atmosfera romantica ed elegante. Qui è possibile degustare specialità tipiche della cucina francese, sentendosi immersi nell’atmosfera parigina, anche se in realtà ci si trova a Las Vegas.