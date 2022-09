Dal Salon Rose di Monte Carlo al ristorante Elementi di Lugano: quando l'alta cucina entra nel casinò

Ci si va soprattutto per giocare, ma oggi entrare in un casinò significa anche avere quasi sempre la certezza di poter cenare in locali, snack bar e ristoranti eccellenti, tutti uniti da un unico denominatore comune: la cucina d'altissima scuola. Per tutti è inevitabile, anche per il giocatore più longevo alle slot oppure ai tavoli, a un certo punto doversi fermare per una sosta che consenta di rifocillarsi, approfittandone magari per provare i piatti tipici ed esclusivi preparati dagli chef. Come per ogni altro settore, anche gli appassionati dell'intrattenimento e dei giochi sembrano scegliere sempre più la loro struttura preferita pure in base all'offerta dei piatti nel menù e alla qualità del servizio. In sintesi, il divertimento va di pari passo con la buona tavola, specialmente nei casinò più prestigiosi.





Monte Carlo, il Salon Rose e il viaggio ne Le Train Bleu

Partiamo ad esempio dal Casinò di Monte Carlo, al confine tra l'Italia e la Francia, località che dunque è anche punto d'incontro fra due delle correnti culinarie più rinomate in tutto il mondo. Il ristorante centrale dell'edificio è il Salon Rose, dove lo chef Thierry Saez-Manzanares per i suoi piatti si ispira principalmente alle radici mediterranee, senza però rinunciare ad influenze multiple e anche esotiche. Il ristorante Le Train Bleu è invece costruito come un vagone in partenza per l'Italia, per questo nel menù abbondano i prodotti ittici nostrani in stile gourmet: pesce selvatico, scampi, astici, pesce intero più vini studiati all'interno di un'esperienza da Belle Époque. Se invece si ha voglia di fare un giro a Monaco, non mancano altri ristoranti stellati nella zona: qui vengono elencati alcuni dei più famosi.





Campione d'Italia, Le Terrazze per una cena panoramica

Tornando all'Italia, sono moltissimi i giocatori che hanno già approfittato della recente riapertura del Casinò di Campione d'Italia, situato nell'exclave italiana nel Canton Ticino svizzero, a 60 chilometri da Milano. In questo caso è stata la nuova veste del Casinò a rinnovare anche la cucina, anche se c'è da dire che la nascita di nuovi casinò è un fenomeno che ultimamente spopola anche nel mondo dell'online, dove i siti più recenti, non potendo puntare ovviamente sul cibo, riescono a farsi largo sul mercato grazie all'offerta di bonus sempre più ricca e variegata: qui ad esempio ne vengono elengati molti. Tra i vari servizi del Casinò di Campione, il ristorante Le Terrazze al 9° piano offre una specialità a base di crostacei e frutti di mare, enoteca e champagneria e ovviamente, un posto su una delle tre terrazze panoramiche con vista sul lago di Lugano. Per una sosta più rapida, ma non meno gustosa, il 2° piano della struttura mette invece a disposizione uno snack bar, dove è possibile spaziare tra bevande calde e fredde, pasticceria, aperitivi, cocktail, panini e tartine.





Lugano, Elementi dai sapori italiani e ricchi di fantasia

Ci spostiamo di pochi chilometri per testare la proposta culinaria del Casinò di Lugano, e anche qui non rimaniamo delusi in alcun modo. Ci troviamo ovviamente in Svizzera, ma la cucina del ristorante Elementi assume i sapori dell'Italia, a volte con accostamenti e nomi di fantasia, come "La frisa... armonica" o "Il cacio e pepe al quadrato": qui si possono leggere i piatti del menù. Il ristorante ha ottenuto il Certificato di Eccellenza 2016-2019 su Tripadvisor, classificandosi al terzo posto tra i ristoranti di Lugano, e ha vinto il premio Traveller’s Choice 2020. A conferma dell'assunto da cui siamo partiti: in un casinò oggi non solo ci si diverte, ma si mangia anche davvero bene.