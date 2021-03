Riscoprire il piacere di pedalare con l'e-bike Brinke Overland

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 19:32

La Trekking ebike Overland di Brinke si propone nella versione cittadina come in quella più grintosa per accontentare tutti

Overland versione comfort con batteria integrata

è il marchio didi, nato nel 2012 con l'obiettivo di progettare e implementare veri e propri mezzi tecnologici di. Da sempre grande attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile in coerenza con la precedente attività imprenditoriale; l'importanza stessa che nel Gruppo Valsabbina, attivo nel settore siderurgico dal 1972, è riconosciuta ai processi di smaltimento, ha una profonda connotazione eco-sostenibile.Nel catalogo 2021 Brinke ha arricchito ancora lain tutte le 3 principali, dalle entry level alle piu performanti;, dalle ibride cittadine alle piu grintose biammortizzate;, dalle front fino alle e-enduro.In particolare, la, che aveva già riscosso grande successo nell'anno precedente, è molto versatile, in grado di accompagnare sia nelsia nellee in vacanza. Al tempo stesso è pensata anche per ipiù convinti, grazie all'allestimento di alta gamma che la rendee molto confortevole in qualsiasi percorso.La versione convanta grande comodità e massima sicurezza anche negli stop&go tipici della mobilità urbana. In ogni caso, come per le altre ebike Brinke con cambio automatico, il ciclista può scegliere in qualunque momento di impostarlo anche in modalità manuale per una pedalata sempre personalizzata.fornisce inoltre la garanzia di una cambiata precisa, una minor usura dei componenti della trasmissione e un. Ildi nuova generazione è silenzioso e garantisce alte prestazioni. Overland di Brinke può essere scelta anche nella, con, potente e silenzioso. Per entrambe è previstoin lega di alluminio 6061 650b sia in versione sport sia comfort, conche rende il design pulito e accattivante.Per informazioni: www.brinkebike.com