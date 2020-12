£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ orecchini e gemelli Wine Jewels

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 09:38

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Le Prugne della California

uella proposta daè un’idea del tutto originale, perfetta per un regalo che lascerà a bocca aperta.da indossare che si riveleranno assolutamente perfetti per tutti gli amanti del vino.. Gioielli per tutti i gusti, ognuno dei quali impreziosito da una sfera di vetro, al cui interno è racchiusa una sorpresa: una goccia di vino, che attraverso il vetro brillerà nelle diverse colorazioni disponibili.: queste le tipologie di vino contenute all’interno dei gioielli Wine Jewels, tutti in argento 925 nickel free con sfere o cupole in vetro temprato. Una collezione per chi non vuole passare inosservato e vuole sempre portare il vino con sé, anche solo una goccia! Gioielli dal design pulito e lineare, perfetti per ogni occasione speciale, dagli eventi mondani alle serate conviviali in famiglia. Un’idea regalo per chi vuole davvero impressionare e sorprendere.Wine Jewels nasce da un'idea di, proprietario di Iris Art, dove dal 2006 crea e vende gioielli di sua produzione, artigiano sempre in cerca di novità che, dopo aver seguito un corso a Murano sulla lavorazione del vetro, ha deciso di valorizzare la trasparenza e la lucentezza di questo materiale raccontando un altro grande amore: il vino. Da questa passione sono nati i Wine Jewels, l’unico gioiello con vero vino al suo interno brevettato. Questi gioielli vengono realizzati artigianalmente in un laboratorio immerso nel cuore della Toscana, le gocce di vino vengono inserite a mano e racchiuse tra una sfera in vetro e componenti in argento 925.Nicola Reino ha così dedicato la sua esperienza a questa idea per permettere a chi ama il vino, i suoi colori e la sua poesia di portare tutto questo sempre con sé, racchiudendo questo mondo nella forma più elegante ed essenziale, nelle perle di vetro che lo contengono. Wine Jewels è sinonimo di personalità, professionalità ed esperienza, ma anche e soprattutto amore per il mondo del vino, ed è a tutti gli appassionati che i Wine Jewels sono dedicati, a tutti coloro che vogliono avere la sensazione di indossare non solo un gioiello ma una passione.Per informazioni: www.wine-jewels.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano