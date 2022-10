Turismo, quali casinò visitare in giro per l’Italia

Esistono moltissime tipologie di turismo, si passa da quello sportivo a quello classico, fino ad arrivare a quello di gioco. Si tratta di un tipo di vacanza che punta a visitare un luogo per la possibilità di giocare nei casinò e in tantissime altre strutture. Nonostante l’avvento di internet che ha portato alla nascita i casinò online, con slot nuove gratis, gli appassionati di questo settore non rinunciano alla possibilità di ammirare i posti che hanno fatto grande il gioco, specialmente le città italiane.

Per il Bel Paese sono tantissime i casinò che hanno segnato la storia, vediamoli insieme!

Casinò di Venezia

Possiamo indicare Venezia come punto di partenza di questa lista, in quanto si tratta di una delle primissime strutture comparse in Italia, in quanto risale al 1683. Da sempre il Casinò di Venezia è stato considerato punto centrale del gioco d’azzardo, un intrattenimento popolare che tanto ha giovato alla città delle gondole. C’è da sottolineare, però, che non è mai stato nella posizione in cui si trova adesso, infatti la sua posizione è cambiata nel 1950. Ovviamente ora ha una location più esclusiva, in quanto si affaccia sul Canal Grande, regalando ai giocatori una vista mozzafiato di una delle città più belle e amate al mondo. A fare da contorno alla struttura ci sono una serie di attività e ristoranti da provare assolutamente, con i prodotti tipici della tradizione che vi faranno venire l’acquolina in bocca.

Casinò Sanremo

Ovviamente non poteva mancare il grandissimo Casinò di Sanremo, tra i più maestosi d’Italia. La popolare struttura di divertimento è conosciuta in tutto il mondo e i turisti visitano volontariamente Sanremo per poter assistere alla sua bellezza. C’è solo un piccolo dettaglio da seguire, cioè stare attenti al proprio abbigliamento: non si può entrare nel casinò senza un abito adeguato, quindi parliamo di un vestito elegante e conforme al luogo in cui ci si trova. Seguite questa preziosa regola per non ritrovarvi sbattuti fuori dalla struttura.

Il Casinò di Sanremo ha portato alla nascita di uno dei fenomeni più belli del nostro paese, ovvero il Festival della musica italiana, conosciuto in tutto il mondo e che è arrivato adesso alla 73esima edizione. Andata in scena nel 1951, inizialmente la kermesse andava in scena nel salone del Casinò di Sanremo, con il pubblico che godeva delle canzoni portate in gara. Successivamente si sposterà nel Teatro Artison per esigenze televisive. Visitare il popolare casinò, quindi, può essere un’ottima occasione per divertirsi e visitare un luogo che ha fatto la storia dell’intrattenimento italiano.

Casinò de la Vallée

Infine anche in Valle d’Aosta è presente un casinò che merita di essere menzionato. Si tratta sicuramente di una struttura più moderna rispetto alle storiche di Venezia e Sanremo. Possiede anche un sito dove divertirsi e passare qualche ora di relax. Per chi lo volesse può recarsi in struttura e sedersi a uno dei tanti tavoli presenti nel salone.