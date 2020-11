Delivery e asporto a Bergamo, nasce la piattaforma gratuita

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 10:18

l Comune discende in campo per sostenere inellada coronavirus e RistoraBergamo.it , la piattaforma gratuita (nessuna commissione per gli esercenti e nessun costo di adesione) per il servizio dinella provincia di Bergamo.Il servizio, sviluppato in collaborazione con, in sinergia con ledi categoriadi Bergamo e con il coinvolgimento deldel, si rivolge a, ovvero tutto il panorama del cibo, sia pronto che confezionato, della provincia di Bergamo.Basta collegarsi al sito per cercare le attività aderenti, scoprire i menu a disposizione e prenotare il pranzo, la cena, ecc.L’obiettivo è quello di realizzare un servizio completamente(a differenza delle app e piattaforme esistenti, che comportano costi anche molto elevati per gli esercenti) in questo periodo di emergenza e crisi del settore , tra i più colpiti dalle disposizioni e dalle restrizioni per contrastare la proliferazione del covid19.Non solo: proprio per venire incontro il più possibile a queste categorie commerciali, anche delledie didelsi occuperà VisitBergamo. Si parte dalle, quindi al momento non troveranno spazio grossi franchising e marchi internazionali.È quindi di fondamentale importanza per tutto il settore delnon solo aderire al sistema, ma anche comunicarne la disponibilità aidella propria attività, chiedendo di effettuare ordinazioni direttamente sulla piattaforma RistoraBergamo.it. Al momento sono già 40 i ristoranti aderenti.Dall’altra parte, gli stessi cittadini possono chiedere ai propri commercianti e ristoratori di fiducia dial, costruendo così un servizio tutto bergamasco e aiutando concretamente i locali che più hanno a cuore.Per aderire basta mandare una mail a info@ristorabergamo.it o contattare il numero di telefono 035.0510091 fornendo il nome della propria attività, l’indirizzo, e un numero di cellulare per essere ricontattati. L’esercente verrà contattato dallo staff di RistoraBergamo per la configurazione del proprio