Lotta ai furbetti del tracciamento anti covid: un'app al fianco dei ristoratori

el solco della, concetto chiave di questo decennio, insito nel New Green Deal, ci si sta virtuosamente abituando, produttori dell’agroalimentare, ristoratori, clienti, alla prassi del(tracking). Tracciare i prodotti allo scopo di conoscere la provenienza degli ingredienti che compongono la pietanza che arriva a tavola.E va bene, proprio bene, che questa prassi si consolidi e comporti l’armonizzazione tra produzione, trasformazione (passaggio in cucina incluso) e consumo.Diverso è quando, al cospetto del, diviene un dovere civico da assimilare razionalmente anche come diritto, essere soggetti di tracciamento nel nostro quotidiano sociale onde tutelare la nostra: la nostra a intendere quella personale e quella di tutti. Da qui alcuni obblighi di irrisoria semplicità di attuazione quando si va al: controllo della temperatura, nominativo, numero diSterminata la prateria delle disattese.che arbitrariamente decidono di non adempiere, clienti che, dotati di grande astuzia, essi sì che sanno come si fa, danno informazioni mendaci. Evviva, siamo tutti “” e il Covid-19 ringrazia.Ausilio a questi adempimenti che se non fosse una decretazione ad esigerli, potrebbe essere bastevole esercizio di buon senso e rispetto per la propria ed altrui salute ad auspicarla, è una app rigorosamente rispettosa della privacy e facile da usare. Interessante la conversazione con il, che dell’appè owner. Brindisino, appena cinquantenne, laurea in Scienze dell'Informazione conseguita alla Cà Foscari di Venezia, appassionato, oltre che competente, di tecnologia.Ho sempre seguito con attenzione tutte le notizie relative alla. La scorsa estate appresi che in molti locali, alcuni anche famosi, si erano sviluppati dei focolai ma il tracciamento delle presenze non era stato possibile in toto, perché alcuni avventori avevano dichiaratoai gestori. Famoso il caso di utenti registratisi come Napoleone Bonaparte e Giuseppe Garibaldi. Da qui era chiara la difficoltà deidi raccogliere i dati e la ritrosia dei clienti a fornirli, anche perché molti avevano dubbi sul vero utilizzo dei dati raccolti.Il passo, quindi è stato concettualmente breve. Bisognava realizzare un sistema che agevolasseaie che garantisse il massimo della privacy degli utenti. Con un gruppo di amici abbiamo quindi realizzato QrAccessApp.com, sia la piattaforma/App che il sito web.QrAccessApp utilizza come unico mezzo diildidell’avventore, verificato attraverso unae trasformato in codiceEsistono quindi due applicazioni, la prima va installata suldel, la seconda su quello del. Quest’ultima scansiona il codice Qr, e lo invia su un database dove è conservato a norma di legge. In caso di contagio, su richiesta delle autorità sanitarie, forniamo i dati.L’applicazione lato utente, lo affermo con chiarezza, non acquisiscealcuno. L’app gestore invece trasferisce il numero scansionato e i dati relativi all’accesso. Tengo a ribadire che il sistema è strutturato in maniera tale per cui nessuno, lungo la catena del trattamento dei dati, haaldiin chiaro; non solo, in nessun modo sarà possibile associare il numero all’identità del possessore.I dati poi vengono automaticamente cancellati dal sistema secondo quanto previsto dal regolamento in vigore.La prima release della App è stata pubblicata a mio nome sugli store già da settembre 2020.Ildelleè un precisodi legge, non solo per ima anche per moltissime altre, (ad esempio) e pubblici uffici come. Si inserisce nel più ampio contesto delle strategie di prevenzione e contenimento dei contagi del virus.Le applicazioni sono disponibili sugli “store” con il nome di “Qr Access User” per android e “phone2qr” per IOS, mentre l’applicazione per gli esercenti viene distribuita individualmente. Il sito è www.qraccessapp.com Non ho fatto calcoli precisi ma direi che raggiungeremoquando saremo intorno al 40% delle attività che dovrebbero usarla. Ora siamo lontani da questa copertura in ambito nazionale, tuttavia in alcune aree in cui la distribuzione è più accentuata tale valore è stato già raggiunto.La lotta al Covid-19 si combatte anche così, con utilizzo sapiente della tecnologia che non va né snobbata e né sabotata.