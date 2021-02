Quanto piacciono le ricette tipiche. Sui social vince la spontaneità

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 15:50

Giusina Battaglia

Una passione trasferita sui social

La cucina è un dono

iusina Battaglia è unatrapiantata a Milano, dove vive da molto tempo; è sposata con 2 bimbi gemelli di 5 anni. Una carriera nel giornalismo e nella, è press office director all’interno della propria agenzia che conta clienti importanti come, Benedetta Parodi nell’ambito del food; Ficarra e Picone nello spettacolo.Da siciliana,, non abbandona mai la passione per la cucina e inizia a condividere suialcune delle sue ricette. I suoi piatti riscuotono un vero successo tra i suoi; ciò l’ha portata, durante il primo, a ricevere una proposta del tutto inaspettata dal Gruppo Discovery.Realizza un nuovo format per: “Giusina in cucina, gusto e tradizione palermitana”, in cui porta tutto il calore e il gusto della sua. Al momento sta andando in onda la terza edizione del programma che la vede protagonista ogni sabato su Canale 33 alle 15.45.«La- dice lei - è un dono, un sogno che non era neppure nel cassetto, anche se la cucina è sempre stata una mia passione. Adesso ho avuto la fortuna di condividerla con tantissime persone. Le mie ricette sono semplici, è quello che cucino per la mia famiglia che hoper i miei amici. Durante il lockdown mi sono trovata, come tutti, a fronteggiare una situazione difficile».Importanti alcuni incontri: «Devo ringraziare, direttore di Real Time e Food network che ha visto in me un potenziale, la persona giusta. Ho iniziato da casa mia ed adesso in pochi mesi il mio programma è diventato un appuntamento fisso e stiamo preparando la quarta edizione. 200mila spettatori, un numero importante. Sono una persona positiva, davanti alle telecamere sono quella che sono nella vita con i miei sorrisi. E i tanti messaggi ricevuti anche da persone anziane che a causa delnon escono di casa spesso mi gratificano».