Un ristorante su Instagram? Sette trucchi per ottenere successo

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 18:09

Come curare un profilo Instagram

Un buon posto va seguito da vicino

no deipiù adatti e più usati nel mondo della ristorazione è sicuramente. Ecco 7utilizzati dagliper attiraree stimolare l'interazione, trucchi applicabili anche per i profili delle aziende che operano nel mondo dell'Horeca.La caratteristica più importante che ognidi Instagram dovrebbe avere, è la coerenza visuale. Per avere un'idea di cosa voglia dire basterà andare a guardare le immagini dei più importanti influencer oppure di marchi famosi.Se ci si fa caso, la maggior parte delle persone quando scorre la, lo fa ad un ritmo molto veloce, sia per mancanza di tempo, che a causa di una nuova “fobia” chiamata(in inglese Fear Of Missing Out) ovvero paura di perdersi qualcosa di importante e allora “” più veloce della luce. Avere uno stile ben definito, che salta all'occhio nel giro di una frazione di secondo, è l'unica cosa che può far arrestare iimpazziti degli utenti.Un modo molto semplice di creare unavisuale è usare sempre lo stesso filtro, oppure filtri simili. Nel caso del cibo, meglio usare filtri che esaltano i colori delle materie prime, quindi ad altadelle inquadrature standard che meglio comunichino l'. Una volta stabilito come inquadrare il cibo e come inquadrare i clienti e lo staff è utile sempre lo stesso metodo. Se c'è undel locale particolarmente “Instagrammabile” sarebbe interessante invitare i clienti a scattare lì delle foto ricordo.Avere sempre unoben definito è quello che distingue dalla concorrenza, è quello che rende riconoscibili in una frazione di secondo. Una volta scelto lo stile bisogna essere coerenti e assicurarsi di avere sempre il filo conduttore in tutte le immagini.sono una collezione di foto o video e offrono una seconda chance al contenuto. Infatti, se la prima immagine non suscitada parte dell'utente, la seconda volta che Ig proporrà il contenuto allo stesso utente, lo farà con l'immagine che, secondo l'algoritmo avrà più possibilità di successo per quello specifico utente.Ildi fondo di Instagram è basato su una palette di colori che va dal rosa acceso al giallo-arancio. Il colore che più risalta su questi è il bluda vari studi emerge infatti che i post con tonalità principalmente blu ottengono più interazioni.Per, al contrario, il colore che risalta maggiormente è il rosso.Il nostroè programmato in modo da selezionare automaticamente un'interessante da una che non lo è, per questo se qualcuno ci chiedesse cosa abbiamo appena “scartato” andando giù col pollice, spesso non sapremmo dare una risposta. Ci sono dueperò che difficilmente ci sfuggono e che ci fanno quasi sempre fermare la corsa verso il prossimo post: lee gli. Non è una sorpresa quindi che questi tipi di post ottengano più interazioni, a volte basta anche solo una parte del corpo rilevante allo scatto, una mano che regge un calice oppure due occhi felini che spiano dalla finestra...Nel caso didi cibo o prodotti, è consigliabile usare uno sfondo neutro con in primo piano un'esplosione diaccesi. Questo contrasto attirerà molta attenzione e aumenterà il potere di arresto dei pollici.Una volta attirata l'bisogna assicurarsi di crearee voglia di interagire. Questo lo si può fare farlo con i primi due righi di testo a disposizione, cercando di scrivere qualcosa di magnetico anche aiutandosi con le emoji e facendo domande. Insomma lo scopo è far cliccare per espandere il post ei commenti.Quando i follower decidono di commentare, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro, ma non basta. È fondamentale spendere qualche minuto ogni giorno per poteralla maggior parte dei commenti, specie quelli negativi, dimostrando presenza e disponibilità. Non c'è cosa peggiore che ignorare o trascurare la propria audience, il(specie per chi non vi conosce ancora) parte da qui, se gestito bene sarà il miglior passaparola.