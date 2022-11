La Nazionale italiana come i campi a maggese: lo spot beneaugurale di Alce Nero

Se il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Così, nonostante lo scenario socioeconomico difficile per l’Italia, il calo dei consumi di prodotti biologici (è la prima volta) e la Nazionale di calcio fuori dai Mondiali in Qatar, Alce Nero, l’azienda bolognese del biologico che riunisce agricoltori e trasformatori, ha deciso, comunque, di scendere in campo. E lo fa con uno spot che, partendo dalla metafora del Maggese, pratica agricola che consiste nel riposo del terreno per restituirgli fertilità, lancia un messaggio di forza e prospettiva che vuole parlare a tutti.

Il nuovo spot di Alce Nero



Giocatori di calcio “come” la terra per l’agricoltura

In occasione della realizzazione dell'ultima campagna di comunicazione istituzionale, in uscita nel 2023 e girata sui campi degli agricoltori di Alce Nero, nasce, infatti, un concept che allinea il biologico, i suoi tempi e sacrifici, al riposo forzato della nazionale italiana: anche la terra ha bisogno di riposare per rigenerarsi ed essere fertile, dare i suoi frutti migliori e garantire una prospettiva futura rigogliosa.



Lo sa chi ha scelto l'agricoltura biologica da oltre 40 anni credendolo l'unico metodo possibile per garantire la sostenibilità del sistema agro-alimentare: per produrre alimenti che facciano bene alla terra, a chi la coltiva e a chi si nutre delle sue materie prime, ridando dignità ai produttori e all'agricoltura.



Il maggese come augurio di prosperità e forza

«Arriva qui la metafora del maggese che diventa un augurio di prosperità, forza e sempre nuova rigenerazione. Noi, che abbiamo visto crescere i frutti di questa terra, sappiamo che, se la terra riposa, domani saranno ancora migliori. L’Italia oggi non è al Mondiale. E anche se fa male, perché fa male, mettiamocela tutta per tornare più forti che mai», il messaggio di Alce Nero.



Comincia la partita. Questo il claim dello spot, della durata di 30 secondi, che riprende il bianco e nero inaugurato dalla campagna "Bio si nasce. Bio si cresce. Bio si è. Nero su bianco" lanciata a settembre 2019, e che nasce dall'idea creativa di Pink Strategic & Creative Boutique.

Avere la capacità di trasformare un fatto negativo per tutti in un'opportunità per condividere il tuo proposito di marca può fare la differenza. Trasformare un’opportunità tattica in un progetto davvero strategico per Alce Nero ha bisogno di talento, visione e tanto coraggio.