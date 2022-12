Masterchef 12, che edizione sarà? Si parte il 15 dicembre

Masterchef Italia 12 è ormai alle porte. Il programma che elegge il miglior cuoco amatoriale d'Italia tornerà infatti su Sky a partire dal 15 dicembre. Ma che edizione sarà? Sorprendente, a detta dei tre giudici, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. «Vedremo delle sorprese - hanno confessato - Noi stessi ci siamo trovati in difficoltà nel decidere».

Masterchef 12 parte il 15 dicembre su Sky

La giuria è stata confermata in toto, merito anche dell'affiatamento mostrato. «Abbiamo alzato l'asticella: intanto perché dopo le selezioni subito cucinare un piatto con ingredienti scelti al momento. E poi perché ci sono state diverse prove tecniche. Noi stessi abbiamo preteso competenza - hanno aggiunto - Il nostro trio ha funzionato, e quest'anno abbiamo mollato gli ormeggi, ci siamo proprio divertiti».

Proprio Barbieri, storicamente il più severo, ha deciso di esporsi: «Questa edizione sarà davvero di alto livello». Sulla stessa linea anche Locatelli: «Vedere come queste persone abbiano fatto propria la cucina italiana, mescolandola ad altri sapori, dimostra quanto il cibo sia un collante, un ponte. Del resto una cucina che si chiude, che non accoglie, è una cucina morta».

I giovani e il futuro professionale

Masterchef ha, senza dubbio, cambiato la percezione della ristorazione da parte degli italiani. Non solo però: offre ai concorrenti una concreta opportunità professionale. Forse per questo, soprattutto in questa dodicesima edizione, sono moltissimi i concorrenti giovani. «Questo talent dà delle oggettive opportunità per lavorare nel mondo della ristorazione, non solo a chi vince - ha aggiunto Barbieri al Corriere della Sera - Il livello è sempre più alto, fin dalle prime puntate, i concorrenti arrivano senza dubbio più preparati di quelli delle prime edizioni. Lo show è praticamente una scuola di cucina. Poi, il vincitore pubblica un libro di ricette, vince dei soldi e anche un corso vero e proprio all’Alma, la scuola di cucina italiana. Ma anche i finalisti ottengono visibilità e opportunità. Io credo che in particolare quest’anno molti concorrenti giovani volessero usare la trasmissione come trampolino di lancio. Ed è giusto che noi diamo spazio a questi ragazzi: anche noi, ai nostri tempi, abbiamo avuto qualcuno che ci ha dato una possibilità».

Il programma e le esterne

Una volta formata la classe di quest'anno inizierà la sfida secondo il meccanismo rodato - a cui non mancheranno delle novità. Tornano Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test, e gli "esami a sorpresa" che coinvolgeranno tutti i concorrenti.

Sarà un’edizione con più esterne rispetto a quelle girate durante il Covid: la squadra di aspiranti chef andrà a cucinare a Bassano del Grappa, alla cascata delle Marmore, a Tropea e a Cervinia. Momenti importanti, le esterne, perché «comprendi il valore di un aspirante chef e di chi si confonde».

Gli ospiti di Masterchef Italia 12

Saranno tanti gli ospiti, come da tradizione, durante le puntate di Masterchef 12. Ci saranno Iginio Massari, vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni, Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini.