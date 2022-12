Italy Ambassador Awards, ecco tutti i premiati

Grande successo per la prima edizione del contest “Italy Ambassador Awards” in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e con il patrocinio di Enit - Agenzia nazionale del turismo con una copertura mediatica di oltre 15 milioni di persone, per l’80% veicolata dagli influencer che hanno partecipato alla manifestazione generando una visibilità dell’evento di 12 milioni di follower ed altri 3 milioni dai media tradizionali.

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta alla Bto - Be Travel Onlife alla Stazione Leopolda a Firenze seguita dalla Cena di Gala al Teatro Maggio Fiorentino, sono stati premiati i migliori influencer e content creator di tutto il mondo promotori della bellezza, la cultura, i sapori e le tradizioni italiane che hanno saputo interpretare la sostenibilità in relazione alle macro categorie Travel, Food&Wine, Fashion, Beauty&Spa e Luxury Lifestile con uno sguardo verso l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta dalle Nazioni Unite.

I vincitori dell'Italy Ambassador Awards con al centro la fondatrice del premio, Svetlana Trushnikova

I premiati per categoria

TRAVEL

Micro: Matteo Cojana

Junior: Beatrice Ghelli

Expert: Elisabetta Durante

Advanced: Daniele Cesaro

Top: Valentina Raso

Special 2022: Denise Citti

FOOD&WINE

Micro: Giorgio Campoli

Junior: Sara Piovano

Expert: Mirko Ronzoni

Advanced: Federica Carucci

Top: Nadia Caterina Munno

Special 2022: Elpidio Lampitello

Special 2022: Mario Antonio Cioffi

FASHION

Junior: Eli e Sofi twins

Advanced: Carolina Carpentieri e Pasquale Napoletano

Top: Andrea Graziani

Special 2022: Martina Corradetti

Special 2022: Ida Galati

Special 2022: Simona Bertoloto

BEAUTY&SPA

Micro: Chiara Ristori

Junior: Vittoria Buondonno

Expert: Ilenia Bastianelli

Advanced: Mario Porrovecchio

Top: Alessia Merola

Special 2022: Barbara Fabbroni

LUXURY LIFESTYLE

Junior: Davide Bertellini

Expert: Gemma Buiano

Advanced: Martina Pagani

Top: Gino Brocato

Special 2022: Desiree D’Aloia

I blogger, gli influencer e i content creator diventano sempre più importanti

Il comitato di giuria, guidata dal presidente Giorgio Palmucci, è stata composta da rinomati professionisti appartenenti a varie categorie, tra cui Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola «Abbiamo apprezzato fin da subito l’iniziativa in quanto bisogna guardare verso l’innovazione e i nuovi canali. I blogger, gli influencer e i content creator diventano sempre più importanti per veicolare messaggi importanti per il futuro non solo del turismo, ma anche del Made in Italy in tutto il mondo - ha dichiarato Giorgio Palmucci, consigliere del ministero del Turismo.

Il comitato di giuria, guidata dal presidente Giorgio Palmucci, è stata composta da rinomati professionisti appartenenti a varie categorie, tra cui Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola

Il supporto di Regione Toscana

Fondamentale il supporto della Regione Toscana il cui intento è promuovere il settore turistico che purtroppo è stato maggiormente colpito dalla pandemia, fornendo anche un premio speciale, il Blog Tour della Toscana, ai migliori 24 influencer che hanno partecipato al contest promosso dalla regione. «Siamo stati felici di accettare l’invito a collaborare per il contest “Italy Ambassador Awards” e, abbinandolo al nostro evento sul turismo digitale Bto, è stato un elemento vincente per promuovere la tipica ospitalità toscana, caratterizzata dalla grande cultura e dalla nota cucina regionale. Valorizzare il turismo toscano, non è solo una questione di tradizione, ma anche di innovazione prendendosi cura dell’ospite affinché possa stare bene» - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica e direttore scientifico della Bto.

Già al lavoro per gli Italy Ambassador Awards 2023

Menzione speciale per l’Awards Friendly Country promosso dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo che ha premiato con un viaggio in Polonia, alcuni dei migliori influencer che hanno partecipato al “Destination Contest”. Per la fondatrice del Premio, Svetlana Trushnikova, «Questi riconoscimenti ai social content creator non sono solo motivo d'orgoglio, ma grazie al loro lavoro sui social media, possiamo veicolare formazione, informazione, rispetto per il prossimo e per l’ambiente. Oggi abbiamo messo la prima pietra per la costruzione di una importante community di influencer consapevoli della loro crescente responsabilità comunicativa per preservare le bellezze dell’Italia alle generazioni future. Il trofeo offerto dal nostro partner “Up2You”, è fatto di legno di pioppo. Abbiamo scelto questo materiale, per rispettare l’ambiente e chi lavora per mantenerlo un luogo vivibile. sostenibilità per me significa dare il giusto valore alle cose importanti ed indispensabili che non si possono sostituire, come un sorriso sincero. E qui mi fermo, perché entriamo, nel secondo capitolo degli Italy Ambassador Awards». Considerato l’ampio apprezzamento da parte delle istituzioni, degli sponsor e partner coinvolti e soprattutto del pubblico, il team sta già lavorando per gli Italy Ambassador Awards 2023 diventando un appuntamento annuale immancabile per valorizzare la professionalità degli ambassador del Made in Italy.