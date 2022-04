Parte Celebrity Chef, i Vip della tv si sfidano in cucina

Barù, Aurora Ramazzotti, Giorgia Palmas, Joe Squillo, Sara Daniele e Gianfranco Magnini. Sono soltanto alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che sono pronti ad andare in Tv per indossare la divisa da cuoco per sfidarsi in cucina a colpi di manicaretti. Si chiama Celebrity Chef il nuovo show in onda dal 2 maggio su Tv8 alle 20.30, condotto da Alessandro Borghese. A giudicare i cuochi Vip saranno Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera ed Enrico Bartolini, cuoco della Guida Michelin e membro di Euro-Toques (l'associazione europea dei cuochi). La sfide andranno in scena nel ristorante milanese di Borghese Il Lusso della Semplicità.

Alessandro Borghese

Parte Celebrity chef i Vip in Tv da Alessandro Borghese

Nel reality show culinario, si sfideranno diversi personaggi dello spettacolo, pronti ad avventurarsi nelle proprie abilità ai fornelli, ma a coppie. In ogni puntata si sfideranno due celebrità che dovranno realizzare un menù completo che sarà servito proprio nel ristorante milanese di Alessandro Borghese Il Lusso della Semplicità. Gli sfidanti avranno l’aiuto in cucina di due commis, e i piatti saranno sottoposti al giudizio dei commensali e, soprattutto, a quello dei critici.

Così, nelle prime settimane, a confrontarsi saranno coppie come Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Alberto Malanchino e Lodovica Comello, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia. E ancora Jo Squillo e Nicolò De Devitiis, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Debora Villa e Marco Maddaloni, Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani, Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi, Enrico Bertolino e Melissa Satta. Tra loro anche Barù, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona (nipote di un altro volto noto dello spettacolo Costantino della Gherardesca), fresco vincitore del Grande fratello Vip. Per l'ex gieffino è una nuova occasione di dimenarsi nella sua grande passione che è diventato anche un lavoro. Barù ha annunciato infatti un'apertura imminente di un ristorante temporary a Milano che prenderà vita dal 10 maggio al 30 luglio con specialità di carne alla brace.

Una giuria tecnica e popolare per i Vip

Al termine del servizio, sarà il momento di votare. Il totale dei voti dati ad entrambi i menù da commensali e critici decreterà chi si è aggiudicato la sfida a colpi di fornelli. A giudicare le loro performance, la giornalista Angela Frenda, il cuoco stellato Enrico Bartolini, oltre ai clienti del ristorante ai quali spetterà decidere il piatto migliore che avranno l'occasione di gustare.

Le "rivelazioni" di Alessandro Borghese

A raccontare qualche aneddoto divertente è stato il conduttore, come riportato da Il Mattino. «Di solito arrivano tutti carichi ma dopo due minuti gli passa il sorriso - ha detto Borghese - Dopo un po' ritorna. Perchè la cucina professionale di un ristorante è molto più complessa di quella di casa: il primo impatto è sempre uno shock. Diversi mi hanno chiesto: "Ma perché c'è una fontana?" Si riferivano al rubinetto gigante che usiamo per riempire i pentoloni». E sulle capacità dei partecipanti borghese aggiunge: «Oggi è molto diffusa la cucina di assemblaggio. Quasi nessuno pulisce più pollame o sa preparare un fondo di cottura, si prendono preparazioni già pronte. Detto questo la fantasia c'è. A volte anche troppa».