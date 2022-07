Braci by Barù: da ristorante a format televisivo

In onda su Food Network (canale 33) e in streaming su Discovery+ il 29 luglio alle 22 torna Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù, con lo speciale Braci by Barù. La puntata arriva dopo il successo dell’omonimo temporary restaurant inaugurato in collaborazione con Mare culturale urbano lo scorso 10 maggio e aperto fino al 31 luglio negli spazi del food hub in Canottieri San Cristoforo, a Milano sui Navigli. Il locale, così come lo speciale televisivo, riflette la storia personale di Gherardo Gaetani a cavallo tra la Maremma e l'America, tra lo sfrigolio della griglia, l’ardore della brace e l’aroma delle spezie e delle salse.

Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, in arte Barù

Appassionato divulgatore

«Non sono un cuoco, non sono uno chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto», ha dichiarato Barù, che oggi porta in televisione tutta la sua passione per la griglia e per la cucina. Durante lo speciale Barù guiderà quindi il telespettatore alla scoperta del mondo della griglia. Offrirà anche consigli e indicazioni sugli accompagnamenti ideali per ciascuna pietanza, dalle spezie alle salse. Mostrerà passo dopo passo come preparare alcuni dei tagli di carne da lui più amati per il barbecue.

Barù alla griglia nel suo Braci di Milano

Un momento sociale

Non solo carne: nel corso della puntata spazio anche ai consigli su come cuocere il pesce e le verdure, seguendo la più antica tecnica di cottura. Il filo conduttore della trasmissione sarà la bellezza della condivisione che scaturisce attorno a un barbecue e che regala momenti di convivialità e di spensieratezza.