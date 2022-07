“L'Italia che mi piace” raddoppia: su Alma Tv continua il viaggio con Raspelli

Sono state dieci puntate di successo: venti nuove mezze ore (ed altrettante repliche) che soprattutto on demand (in particolare su Canale Europa) hanno avuto ascolti invidiabili. Si tratta della trasmissione condotta da Edoardo Raspelli e prodotta dal celebre paroliere ed autore Tv Fabrizio Berlincioni, “L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli”. E ora è in lavorazione la seconda edizione...

Fabrizio Berlincioni ed Edoardo Raspelli

“L'Italia che mi piace...” su Alma Tv

Mentre si stanno delineando le emittenti che manderanno in onda il programma, c'è già un’importante novità, quella dell’accordo raggiunto e appena firmato con Alma Tv, il nome della recente unione di due emittenti che hanno fatto e fanno la storia dell'Italia televisiva, Alice Tv, principalmente dedicata al food e Marco Polo Tv, principalmente dedicata ai viaggi. Tutte le puntate andranno in onda su territorio nazionale, in digitale terrestre, al Canale 65, per poi essere ritrovate in streaming e nei vari social dedicati.

La seconda edizione

Su Alma Tv per tutta l’estate sarà possibile vedere tutte le dieci recenti puntate (ognuna spalmata quattro volte lungo le settimane estive ed in giorni ed orari differenti); in seguito, a cominciare da fine settembre/metà ottobre, andranno in onda le nuove puntate, quelle che sono attualmente in fase di registrazione, con argomenti sempre legati al grande mondo dell’agroalimentare italiano e ai suoi dintorni. Puntate nuove su argomenti, temi e territori mai trattati, andando alla scoperta di un’Italia a volte minore, a volte invece di dimensioni più ampie ma ancora poco conosciuta.

Insomma, lo stesso modo, la stessa passione nel raccontare la qualità delle più interessanti aziende del made in Italy, un racconto realizzato con la stessa professionalità adoperata nelle prime dieci puntate già andate in onda: il secondo produttore al mondo di caviale, il piccolo grande formaggio al suo debutto, il dolcetto minuscolo ma inarrivabile, il distillato che rende famosa l’Italia nel mondo, le ricette del grande cuoco e della brava "casalinga di Voghera"...

Il regista è sempre il piacentino Carlo Tagliaferri.