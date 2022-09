Pizza Challenge, la sfida Tv tra pizzerie arriva in Toscana

È la Toscana la regione protagonista della terza edizione di Pizza Challenge, il contest televisivo tra pizzerie in onda su 20 emittenti areali a copertura nazionale e online, che vede tra i protagonisti il pomodoro Cirio Alta Cucina, la gamma di prodotti riservata ai pizzaioli professionisti. Da Firenze a Pistoia passando per Prato, sono 12 le pizzerie gourmet che si sfideranno all’ultimo spicchio per salire sul gradino più alto della Toscana.

La giuria di Pizza Challenge

A decretare il vincitore dopo le sei puntate (le ultime due dedicate a semifinale e finale) sarà una qualificata giuria composta anche quest’anno da Cristina Lunardini (la Zia Cri di È sempre mezzogiorno su Rai1, chef, docente e maestra di arte bianca) e Luigi Franchi (direttore della testata specializzata Sala&Cucina Magazine). Toccherà a loro, tra i massimi esperti del settore e in piena sintonia dopo l’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, sancire quale sarà la migliore pizzeria toscana valutando diversi fattori tra cui location, menu e impasto della pizza.

Luigi Franchi e Cristina Lunardini

Il pomodoro Cirio Alta Cucina

Ancora una volta protagonista indiscusso è il pomodoro Cirio Alta Cucina, ingrediente essenziale per i professionisti della pizza, approvato dalla Federazione Italiana Cuochi e presente nell’albo dei fornitori dell’Associazione Verace Pizza Napoletana. Dal Cuor di Pelato ai Fior di Filetti, il sapore verace del pomodoro 100% italiano di Cirio Alta Cucina renderà ancora più gustosa la competizione tra le migliori 12 pizzeria della Toscana.

Dove vedere Pizza Challenge in Tv

Prodotto dalla società cesenate Expì srl, anche per questa terza edizione, Pizza Challenge va in onda su un circuito di 20 emittenti areali a copertura nazionale e online (qui l’elenco completo con canali del digitale terrestre e orari di programmazione), con le prime puntate già iniziate nei giorni scorsi.

Ecco i network coinvolti: Trentino Tv (LCN 10), Alto Adige Tv (LCN 11), Telenova Lombardia (LCN 18), Telecupole Piemonte (LCN 11), Tva Veneto (LCN 13), Telechiara Veneto (LCN 17), Telechiara Friuli (LCN 18), Teleromagna (LCN 14), Tv Centro Marche (LCN 10), Teletruria Toscana (LCN 16), Umbria Tv (LCN 10), Tele Radio Gubbio (LCN 13), Canale 10 Lazio (LCN 10), La Q Tv Abruzzo (LCN 12), Lira Tv Campania (LCN 15), Telesveva Puglia (LCN 18), Telesveva Basilicata (LCN 18), TRM Basilicata (LCN 16), Ten Teleuropa Calabria (LCN 12), Telerent Sicilia (LCN 15).

Le puntate saranno sempre visibili sul sito di Expì srl (https://www.expisrl.it/pizzachallenge), su Canale Europa TV (https://www.canaleeuropa.tv/) e sul sito di Teleromagna (https://teleromagna.it/it).