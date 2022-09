Nuova identità, comunicazione digital e social: Nutrifree si affida a Hub09

A seguito di una consultazione tra più agenzie, NTFood, azienda specializzata nel mercato delle intolleranze e della corretta alimentazione, ha scelto Hub09 come partner per lo studio della nuova identità di marca e per la comunicazione globale in ambito social e digital del brand Nutrifree. Obiettivo della collaborazione è supportare il brand nel percorso di riposizionamento, a partire dalla creazione della sua nuova identità di marca.

La nuova identità di Nutrifree

Il restyling del pack system, in coerenza con il nuovo posizionamento “Sorridi è Nutrifree” lavora su referenze fortemente riconoscibili a scaffale mettendo in primo piano il sapore e il piacere che questi prodotti possono offrire ai propri consumatori. Il mercato del “senza” è cambiato molto negli ultimi anni, in termini di distribuzione e percezione. La nuova identità di Nutrifree risponde alle esigenze di un target evoluto sempre in cambiamento, attraverso elementi grafici semplici che concentrano l’attenzione sul racconto degli ingredienti eroi e sui loro benefit.

Una visual identity totalmente rinnovata

In continuità con il pack system e con il nuovo posizionamento, è stato adeguato anche il sito web che presenta una visual identity totalmente rinnovata con uno spazio dedicato allo storytelling del brand. La user experience è snella e progettata intorno alle esigenze del consumatore con filtri ricerca sia lato prodotto che ricette. La sezione “Sorridi è Nutrifree” presenta il manifesto della marca e racconta un mondo “senza” colorato e pieno gusto.

Lo sviluppo della comunicazione social

La collaborazione prevede inoltre lo sviluppo della comunicazione social: i canali proprietari saranno vetrina del brand e dei prodotti, ma anche delle iniziative della community. Ad Hub09 l’incarico per la gestione delle piattaforme e del media, la definizione della strategia e del content mix.