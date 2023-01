Il turismo del gioco sarà popolare in Italia?

Si parla di turismo del gaming quando le persone si muovono per raggiungere luoghi specifici con lo scopo di testare dei videogiochi e partecipare a manifestazione e attività a essi correlati. Ciò può includere la visita agli studi di produzione dei videogiochi, la presenza a convegni ed eventi sul gaming o ad attività a tema, come le escape room o le esperienze di realtà virtuale.

Gli studi di software house e le aziende che si occupano di sviluppo di videogiochi offrono visite organizzate ai fan, dove possono vedere il processo di creazione di un gioco, comprese le aree di progettazione e programmazione, le sale di prova, incontrare gli sviluppatori che realizzano i loro giochi preferiti, sia che si tratti di giochi per mac, Windows, mobile o console.

Le convention per gli amanti del gaming

Anche le convention e gli eventi di gioco sono una destinazione popolare per questo tipo di turisti, come E3, Gamescom, Tokyo Game Show e molti altri. Questi eventi sono un’occasione per sperimentare i giochi per mac o pc, le tecnologie più recenti, incontrare gli sviluppatori e partecipare a tornei e competizioni.

Il ruolo degli esports e delle escape room

La popolarità degli esports ha portato all'aumento di questo fenomeno, in quanto le persone viaggiano per assistere a eventi e tornei di esports dal vivo. Questi eventi si svolgono spesso in grandi arene o stadi e possono attirare migliaia di spettatori che possono sognare di partecipare anche loro a queste sfide quando si cimentano con i giochi per mac o su console.

Anche le attività a tema videoludico, come le escape room, le esperienze di realtà virtuale e i parchi a tema, stanno guadagnando popolarità tra i turisti del gaming. Queste attività permettono di immergersi in un'esperienza di gioco e possono essere un modo divertente per vivere il mondo dei videogiochi in modo diverso.

Turismo del gioco in Italia: come unire il viaggio e i giochi per mac, pc o console

L'Italia ha una ricca storia nell'industria del gaming. Di conseguenza, l'Italia è diventata una destinazione per il turismo videoludico. Il numero di appassionati che ogni giorno si sfidano con giochi per mac, per esempio, lo sta a testimoniare. Ecco alcune delle destinazioni o eventi più popolari legate al gaming in Italia:





Milan Games Week

Uno dei più grandi eventi di gaming in Italia si svolge ogni anno a Milano e presenta le ultime novità in fatto di giochi, tecnologia.





Hub del gaming di Torino

Si tratta di un incubatore di aziende di sviluppo di videogiochi che offre ai visitatori tour e workshop per conoscere il processo di sviluppo dei videogiochi.





Lucca Comics & Games

Si tratta di uno dei più antichi e popolari eventi dedicati al fumetto e al gioco in Italia, che si svolge ogni anno nella città di Lucca. Presenta una vasta gamma di fumetti, giochi e attività legate alla cultura pop.





Game di Firenze

Si tratta di un altro evento che si svolge a Firenze, dove i visitatori possono sperimentare i giochi più recenti, incontrare gli sviluppatori e partecipare a conferenze e workshop sullo sviluppo dei giochi.





Roma

La città ospita diverse case di sviluppo di videogiochi, dai giochi per mac a quelli smartphone, alcuni dei quali offrono ai visitatori tour e workshop.