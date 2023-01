Riparte Masterchef, stasera alle 21:15 su Sky Uno. Quarto giudice Scabin

Questa sera, giovedì 5 gennaio, alle ore 21:15, su Sky Uno, ed in streaming su NOW TV, torna la dodicesima edizione di Masterchef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - con la partecipazione odierna di un giudice speciale, Davide Scabin. Nella quarta puntata, gli aspiranti chef troveranno sulle proprie postazioni una Black Mystery Box: per i peggiori della prova, che sarà basata su due elementi fondamentali della cucina in tutto il mondo, ci sarà un pressure test immediato e senza possibilità di appello. Seguirà poi il primo skill test della stagione ossia la prova più tecnica di Masterchef: tre step per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi amatoriali. A ogni gradino i migliori potranno andare in balconata, per i peggiori si andrà al livello successivo, fino all’ultima, decisiva ed emozionante prova.

Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri

Ospite d'eccezione: lo chef Davide Scabin

Per l’occasione, come già scritto poc'anzi, arriverà in cucina un giudice d’eccezione: Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua straordinaria carriera, chef visionario con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia che ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana. A lui toccherà un compito durissimo nel corso di un test che metterà a dura prova i nervi saldi di tutti i contendenti, che dovranno darsi da fare e stringere per non incappare in errori che potrebbero costar loro carissimi. Appuntamento, dunque, alle 21:15 su Sky Uno.