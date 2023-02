I migliori giochi per gli appassionati del Carnevale

Il Carnevale, per i suoi colori, per la sua fama e per il divertimento che trasmette, è una delle feste più celebri in tutto il mondo. Infatti in ogni parte del globo esistono festeggiamenti di carnevale molto famosi, come il carnevale di Venezia, il carnevale di Rio de Janeiro, quello di Santa Cruz de Tenerife in Spagna e quello di Colonia in Germania.

Una feste pittoresca, spesso accompagnata da grandissime parate, dove transitano dei carri di carnevale con diverse tematiche e sempre più spettacolari. Inoltre sia grandi che piccini, approfittano di questa festività per indossare dei costumi o travestimenti per divertimento. È anche una festa per burloni, e infatti un vecchio detto italiano recita che “a Carnevale ogni scherzo vale”, quindi fai sempre attenzione agli scherzi che si nascondono dietro l’angolo.

Giochi con la tematica del carnevale

Uno dei giochi nel quale il carnevale è più rappresentato, è sicuramente quello delle slot machine, fruibili sia nei casinò fisici, che in quelli online, siano essi casinò non AAMS oppure provvisti di questa licenza. Inoltre, diverse città dove si festeggia in modo particolare il carnevale, come la sopracitata Venezia, per questi giorni di festa creano degli eventi dedicati nei propri casinò, in modo da coinvolgere i giocatori in questo clima festaiolo.

Quello delle slot machine è uno dei giochi da casinò più apprezzati dai giocatori. Questo perché è un gioco immediato e con pochissime regole da seguire, il che permette a qualsiasi giocatore, esperto o meno, di cimentarsi da subito e iniziare a divertirsi. Le slot hanno da sempre utilizzato la tematica carnevalesca, con luci e suoni adatti all’occorrenza. Abbiamo preparato per te una lista di slot con questa tematica, più particolari o coinvolgenti delle altre.

Samba Carnival

Ovviamente essendo quello brasiliano uno dei carnevali più famosi al mondo, non poteva non esistere una slot dedicata a esso. Samba Carnival è una slot molto semplice, usufruibile da qualsiasi dispositivo anche mobile, composta da 5 rulli e 15 paylines e con diversi bonus attivabili durante il gioco.

Zombie Carnival

Mescolare una tematica di festa e colorata come il carnevale, con quella più cupa e cruenta del mondo degli zombie non è impresa facile. Questa Zombie Carnival però ci riesce benissimo, rendendo un’ambientazione horror come quella dei morti viventi, colorata e spensierata proprio come il carnevale. Inoltre presenta ben 4.096 modi per vincere.

Carnival Queen

Ovviamente anche questa slot basa tutta la sua tematica sul carnevale, con un risultato davvero ottimo per qualità dei suoni e dei disegni. Inoltre questa regina del carnevale presenta 6 rulli e 4.096 modi per vincere.

Il dolce carnevale, una dolce tradizione

Oltre che essere una festa adattissima ai giochi, il carnevale è anche famosissimo sia in Italia che all’estero per i suoi dolci, soprattutto in un paese con una cucina spettacolare come quella italiana. Se si vuole rimanere sulle tradizioni carnevalesche anche in tema di giochi, ci si può sempre cimentare nei vari Caccia alla Volpe, La Mascherina Mancante, la Mummia oppure Corri o Perdi il treno.