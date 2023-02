LIVE Terza serata di Sanremo 2023: le food-pagelle del festival

Nella terza serata si esibiscono tutti i 28 cantanti in gara. Dopo le prime due, che hanno visto protagonista la sala stampa, ora il giudizio passa nelle mani del televoto e della giuria demoscopica. Accanto ad Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Paola Egonu.

Tanti, nonostante la mole di canzoni, gli ospiti in scaletta: i Maneskin, premiati dal Comune di Sanremo così come Peppino di Capri, Massimo Ranieri, che torna dopo l'esibizione insieme a Morandi e Al Bano, e Sangiovanni, con Annalisa sul palco di piazza Colombo e Guè dalla nave Costa Smeralda.

Paola e Chiara, Furore: Continuano a sembrare la copia di quel che furono. E una copia, peraltro, molto sbiadita, con l’unica attenuante di un pezzo, quanto meno, orecchiabile. Non sfondano nemmeno giocando la carta della nostalgia che, però, a qualcuno piacerà. Non a noi. 5,5 Carne in scatola

Mara Sattei, Duemilaminuti: Senza la tensione dell’esordio si dimostra pulita, ordinata, presente. La canzone funziona, merito anche della mano del fratello Thasup, e crescerà ancora. Bella storia. 7 Zabaione

Rosa Chemical, Made in Italy: Polemiche studiate a tavolino? Inutili esagerazioni? Provocazioni gratuite? Chissenefrega. Rosa si diverte e fa divertire, togliendo un po’ di polvere dalle sedie dell’Ariston. Non resterà negli annali, ma almeno si balla. 6,5 Frittella con crema pasticciera

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato: A Gianluca si vuole bene e, a giudicare dagli applausi, vuole bene anche l’Ariston. Lui si emoziona e sbaglia, non riuscendo fino in fondo a far arrivare la stessa emozione a chi lo ascolta. La canzone, per sentirla e capirla, servirà farla decantare. Attendiamo fiduciosi. 6- Ribollita

Levante, Vivo: Vivo, morto o x, cantava qualcun altro. Levante è sicuramente viva e la sua esibizione va via liscia e lineare. Fin troppo… La sensazione è che manchi qualcosa, ma la bravura e la voce non sono in discussione. 6 Pane toscano

Tananai, Tango: Certo non è il Tananai che abbiamo conosciuto lo scorso anno. Anzi, sembra proprio un’altra persona. Allora chiamiamolo Alberto Cotta Ramusino, il suo vero nome, e godiamoci una canzone che ha una storia da raccontare e un artista che ha voglia di crescere. 7- Salame di Cremona

Lazza, Cenere: Vi siete persi l’esibizione di Lazza? Non preoccupatevi, avrete sicuramente modo di risentire la sua canzone. Dove? Dappertutto. Un pezzo destinato a durare e ad essere cantato. E lui la sa portare alla grande anche su un palco così importante. 7,5 Tagliatelle al ragù

LDA, Se poi domani: A 19 anni hai due possibilità: o ti diverti o vuoi spaccare il mondo. Lda non fa né l’uno né l’altro. Si accontenta di una ninna nanna che per fortuna non deve cantare ad ora tarda. L’effetto sarebbe stato tragico. 5 Riso in bianco

Madame, Il bene e il Male: La maturità e la presenza di una veterana. Madame porta un suono originale in mezzo a un panorama in molti casi piatto. Tanto basta per farla emergere. Anche la classifica la premierà. 6,5 Cous cous

