Edoardo Raspelli torna in Rai a giudicare l'accessibilità ai ristoranti

Edoardo Raspelli torna in Rai per parlare di accessibilità dei ristoranti. Si chiama “Le pagelle di Edoardo Raspelli” la rubrica che il giornalista, scrittore e “cronista della gastronomia” (già Personaggio dell'anno di Italia a Tavola) curerà all’interno della versione estiva del programma “O anche no… perché la disabilità non va in vacanza” condotto da Paola Severini Melograni in onda su Raitre dal 19 giugno, ogni domenica alle 10,30 (in replica il lunedì all’ 1.05 fino al 10 settembre).

Edoardo Raspelli

Il format di O anche no.... perchè la disabilità non va in vacanza

E’ il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali in tredici puntate scritto dalla stessa conduttrice insieme con Eugenio Giannetta. Un viaggio immersivo tra arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana, con tre nuovi ospiti speciali e compagni di viaggio: Guido Marangoni con “Buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni”. Guido e Anna, la sua bambina con Trisomia 21, raccontano la loro vita e la loro storia. Troviamo poi Roberto Vitali con “L’ospitalità accessibile in pillole”. Trent’anni di esperienza nel turismo accessibile, imprenditore coraggioso, con una storia personale straordinaria, la cui mission è che le persone disabili che fanno turismo siano turisti. Il primo sul Pontile, ad Àlice Superiore, in provincia di Torino.

Paola Severini Modigliani

Raspelli punta a richiamare l'attenzione sull'accessibilità per i disabili al ristorante

Il volto Tv Edoardo Raspelli, come dicevamo, ha deciso di dedicarsi a una rubrica speciale intitolata "Le pagelle di Edoardo Raspelli", focalizzata sull'accessibilità dei ristoranti. L'obiettivo della rubrica non è dare voti, ma piuttosto responsabilizzare i ristoratori affinché si rendano conto dell'importanza di offrire un'esperienza culinaria accessibile a tutti. L'accessibilità è un tema cruciale che spesso viene trascurato nel settore della ristorazione. Molti ristoranti non sono adeguatamente attrezzati per accogliere persone con disabilità fisiche o sensoriali, creando barriere che limitano la partecipazione e l'inclusione di un vasto pubblico di potenziali clienti. La rubrica di Edoardo Raspelli rappresenta un passo avanti significativo nel sollevare l'attenzione su questa questione. Attraverso la sua vasta esperienza nel campo gastronomico, Raspelli si propone di esaminare l'accessibilità dei ristoranti in modo dettagliato e oggettivo, senza limitarsi a dare un semplice voto numerico. Le pagelle di Edoardo Raspelli non si concentrano solo sull'aspetto fisico degli spazi, come la presenza di rampe o ascensori per facilitare l'accesso alle persone con disabilità motorie. Esaminano anche l'accessibilità per le persone con disabilità sensoriali, come la disponibilità di menù in braille o la presenza di personale preparato a comunicare con i clienti non udenti o non vedenti. La rubrica di Raspelli in Rai si occupa anche di bambini o anziani Ma l'accessibilità non riguarda solo le persone con disabilità. Raspelli cerca anche di sensibilizzare i ristoratori riguardo alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, delle persone anziane o delle persone con esigenze alimentari particolari, come allergie o intolleranze alimentari. Oltre a valutare gli aspetti fisici e sensoriali, viene prestata attenzione anche all'atteggiamento del personale nei confronti dei clienti e alla flessibilità nel soddisfare le loro esigenze. “O Anche No” è realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di “O Anche No” sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno

Edoardo Raspelli

Il ritorno di Edoardo Raspelli in Rai

Per Edoardo Raspelli (per 614 puntate a Melaverde su Canale 5, ed ancora oggi in replica) si tratta di un ritorno in RAI. Vi aveva cominciato nel 1984 come consulente del talk show consumeristico ”Che fai, mangi?” su RAI 2 (con Anna Bartolini e Carla Urban, poi sostituita da Enza Sampò, curatore Giovanni Minoli). Poi ha condotto, sempre su RAI 2, con Carla Urban, il programma di educazione alimentare” Star bene a tavola”, ideato da Nichi Stefi. Ha collaborato anche a RAI 3, a “Il Buongiorno di RAI Radio 2” di Leda Zaccagnini, alla rubrica EAT PARADE del TG2 (conduttore Bruno Gambacorta, direttore Clemente Mimun). Nel 1990-1991 è stato tra i conduttori di Piacere RAI 1 con Simona Marchini, Piero Badaloni, Toto Cutugno e Staffan de Mistura. Nel 1999 ha partecipato, in prima serata, alla domenica, su RAI 2, al programma FENOMENI con Piero Chiambretti, Aldo Busi, Giampiero Mughini, Victoria Silvested, curatore Carlo Freccero.