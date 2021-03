500 Pizzas, la web series firmata Le 5 Stagioni

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 10:28

Johnny Di Francesco e Pasquale Cozzolino

i conclude il viaggio chiamato “” ideato da, la prima web series dedicata alla pizza e alle migliori pizzerie italiane. Un viaggio lungo tutto lo Stivale a bordo di unain compagnia dei migliori maestri pizzaioli, alla scoperta dei segreti che si nascondono dietro il successo delle pizze più famose, con una buona dose di vedute, scorci e luoghi mozzafiato che l’Italia conserva e di cui è particolarmente ricca.Viaggiatori e co-protagonisti d’eccezione sono due grandi nomi del mondo pizza:, fondatore della pluripremiata pizzeria 400 Gradi e del brand Gradi Group, attraverso cui trasmette il valore della pizza italiana da Melbourne a tutta l’Australia, e lo chef, titolare e pizza chef di Ribalta di New York, un locale di tendenza all’ombra dell’Empire State Building. Nelle varie puntate i due esperti hanno incontrato maestri pizzaioli d’eccellenza per assaporare e conoscere le origini di alcune delle pizze più apprezzate al mondo.Prima tappa del viaggio è stata la bellissima città di Napoli per scoprire l’eccellenza e la bontà della vera pizza napoletana. A farla da padrone è la pizza ‘Mastunicola" del maestro pizzaiolodella storica “Pizzeria Gorizia” e la personalissima "Montanarina" del celebre maestrodell’omonima pizzeria Starita a Materdei.Per conoscere i segreti della pizza romana, Di Francesco e Cozzolino hanno fatto poi sosta nella grande Città Eterna dove hanno incontrato il re del Trapizzino romanoe il giovane maestro pizzaioloe la sua pizza Tonda Romana proposta alla “180g Pizzeria Romana”, la tonda croccante che è un omaggio al passato della romana più conosciuta che strizza l’occhio al futuro.Ad accoglierli nella radiosa Firenze c’era invece lo chefdella moderna pizzeria “Zero Zero” con la sua famosissima pizza in pala, caratterizzata da lunghe lievitazioni a temperatura controllata per una digeribilità calcolata in modo minuzioso e una vasta scelta di guarniture d’eccellenza italiane.A Venezia, c’era ad accoglierli il maestro pizzaiolo, titolare della “Pizzeria Brian” e istruttore della Scuola Italiana Pizzaioli; qui sono andati alla scoperta di una chicca italiana che è la pizza al tegamino integrale.L’ultima tappa della prima stagione è stata Belluno, dove ad attenderli c’era il maestro pizzaiolodella “Pizzeria da Ezio” con la sua super premiata pizza di Montagna, un omaggio alle Dolomiti e ai prodotti locali che l’aria di montagna sa offrire.Con 500 Pizzas,ha potuto accompagnare lo spettatore all’interno di un mondo dal gusto squisitamente italiano, dal sapore autentico dell’artigianalità e dell’eccellenza, dove la pizza diventa espressione di una cultura legata ai luoghi e alle sue peculiarità.«Il turismo enogastronomico italiano - ha commentato, amministratore delegato Agugiaro&Figna Molini - si basa sull’unione profonda di cibo e territorio, artigianato e specialità autoctone: un valore inestimabile per la nostra terra. Abbiamo scelto di inaugurare la nuova web series proprio in questo momento storico estremamente delicato, per sostenere, valorizzare e incoraggiare il settore turistico e l’attività ristorativa in Italia e con l’obiettivo di creare una vera e propria mappa del gusto che permetta ad ogni viaggiatore di conoscere le specialità culinarie italiane e scoprirle in prima persona quando si potrà finalmente tornare a viaggiare. 500 Pizzas è anche il nostro personale sostegno a tutti i pizzaioli e alla loro magnifica arte simbolo d’eccellenza della nostra cultura gastronomica».La prima stagione di 500 Pizzas è disponibile su pizzastories.le5stagioni.it ), la prima community di Le 5 Stagioni dedicata a tutti gli amanti e professionisti della pizza con approfondimenti, curiosità e informazioni esclusive. Un unico grande contenitore ideato per raccontare il mondo della pizza in tutte le sue sfaccettature attraverso news, ricette e contenuti in continuo aggiornamento, con una sezione riservata a tutti i professionisti e maestri pizzaioli pensata per interagire in maniera più diretta con l’azienda e le sue persone. Al progetto ha partecipato anche GiMetal in qualità di partner tecnico.In merito all’attuale situazione sociale legata alla pandemia Covid-19, si precisa che ogni puntata di 500 Pizzas è stata registrata prima del DPCM del 4/3/2020.Per informazioni: pizzastories.le5stagioni.it/it/500-pizzas