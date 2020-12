CEI Food, l'app di CEI Systems efficiente e intuitiva sia per il gestore che il cliente

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 09:34

Delivery, take-away, menu digitale e ordini al tavolo

Scelta delle varianti e dell'orario

Facile e intuitiva per i clienti

EI Systems da più di 30 anni è specializzata nella ricerca della soluzione migliore per lacon un focus specifico per il settore della, per il quale ha sempre offertosulle necessità dei diversi clienti. Ad oggi, in linea con le esigenze del settore e sempre con al centro i propri clienti, ha sviluppato un’app,, facile e intuitiva che consente alle attività di essere geolocalizzate su una mappa interattiva, di avere una vetrina digitale, di gestire gli ordini al tavolo e i servizi di asporto e delivery, di creare menu digitali e molto altro. L’obiettivo è creare un percorso che sostenga la, che valorizzi le attività e gli acquisti di prossimità passando per tecnologie già in uso e facilitando così il passaggio ai nuovi strumenti.CEI Food ha tante funzionalità per far fronte alle esigenze di ogni attività, dal ristorante al fast food, al bar, al pub, ma anche negozi alimentari come pasticcerie o panetterie. È rivolta a chiunque vogliadi asporto e delivery senza essere soggetto a piattaforme terze, quindi senza. A chi ha necessità di cambiare spesso i prodotti visibili in app, pero disponibilità esaurita, anche durante l’apertura attraverso una modifica istantanea. A chi vuole gestire gli ordini dal tavolo, per diminuire sostanzialmente i tempi di attesa, con invio diretto o con supervisione del cameriere.È possibile integrare CEI Food con ile lenelle postazioni di preparazione dislocate nel locale per avere uno strumento di lavoro unico , connesso e ancora più performante, ottimizzando la raccolta delle ordinazioni, sia in loco che a distanza.Configurare CEI Food è semplice! Se hai il sistema di cassa CEI, puoi creare il tuo menu digitale in pochi click. CEI Food contiene già tutti i prodotti precaricati in cassa, ai quali si possono aggiungere foto e descrizioni. In ogni momento puoi decidere quali prodottie cosa rendere visibile per il servizio asporto e delivery. Oppure è possibiledove si potranno inserire anche tutte le informazioni importanti da presentare sulla vetrina del locale: il logo o un’immagine del locale, il numero di telefono, gli orari e la posizione.CEI Food consente di gestire, oltre a take-away e delivery, gli. Per entrambi permettere di modificare gli ingredienti dei piatti (es. pizza + impasto integrale, ai cereali, con aggiunta di prosciutto e peperoni), o personalizzarli (es. hamburger ben cotto/cottura media/al sangue) grazie alle aggiunte/modifiche che si decide di rendere disponibili per i clienti, anche diversificati per il servizio in loco o per i prodotti d’asporto. Facile e intuitiva da utilizzare per il gestore, lo è anche per i clienti. CEI Food è scaricabile datramite ricerca o visualizzando il. Una volta scaricata è già possibile visualizzare il locale con le info e i diversi menu caricati. Per effettuare l’ordine delivery o take-away è necessario, anche a prodotti già aggiunti, registrarsi con e-mail, nome e numero di telefono, indicando poi note aggiunte all’ordine, orario di ritiro o consegna con indicazioni di consegna. Il pagamento dell’ordine, infine, può essere gestito sia alla consegna che tramite app.Grazie all’app CEI Food non rimane altro che doversi occupare della preparazione degli ordini fidelizzando i clienti e trovandone di nuovi.Per informazioni: www.ceisystems.it