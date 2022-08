Italia o Singapore? Vetulio Bondi va in tv: a “Help” la scelta di restare a Firenze

«Rimanere a Firenze nella mia gelateria o trasferirmi a Singapore per insegnare la filosofia del gelato?». Con questo dubbio Vetulio Bondi, già vincitore nel 2018 del nostro sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”, nonché firma del nostro giornale, ieri 11 agosto si è presentato davanti alle telecamere di “Help: ho un dubbio”.

Il programma di Rai 2 condotto da Caterina Balivo mostra che cosa accadrebbe se fosse un pubblico di estranei a darci, attraverso un telecomando, un giudizio inappellabile e vincolante per compiere una scelta difficile ma fondamentale per la nostra vita.

Vetulio Bondi 1/2 Il verdetto del pubblico di “Help 2/2 Previous Next

40 anni di esperienza professionale alle spalle, autore di libri, uno dei gelatieri artigianali più talentuosi, presidente dell’associazione Gelatieri artigiani fiorentini e titolare della storica insegna fiorentina “I Gelati del Bondi”, Vetulio nel tempo ha sentito crescere la passione per l’insegnamento e il desiderio di portare all’estero l’arte del gelato artigianale made in Italy. Incalzato dalle domande del pubblico, ha rivelato che il segreto per un gelato d’eccellenza è utilizzare pochi ingredienti, di qualità, e liberare la propria creatività e la propria fantasia.

Il pubblico del programma, chiamato a votare per aiutare Vetulio a prendere una decisione, con il 64% delle preferenze ha scelto la prima ipotesi: restare a Firenze nella sua storica gelateria. Il restante 36% dei votanti avrebbe invece voluto che Vetulio partisse per Singapore per aprire una scuola e insegnare l’arte del gelato artigianale italiano.