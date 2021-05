Pubblicato il 29 maggio 2021 | 17:03

Messina, Anni ’60

P

er dare un assaggio delle suggestioni che l’Archivio storico del turismo italiano può regalare, pubblichiamo una selezione di immagini per lo più degli anni ’60, periodo nel quale nasceva il turismo di massa che si è evoluto fino ai giorni nostri. Questa raccolta vuole essere inoltre un segnale di buon auspicio in concomitanza con una fase come quella che stiamo vivendo, in cui il turismo sta ripartendo dopo un anno di stop imposto dall’emergenza pandemica legata al Covid-19.Leggi l'articolo: “ Turismo, come eravamo: Enit apre l’archivio storico di immagini Per consultare l'Archivio storico del turismo italiano: www.mostrevirtuali.enit.it