Parte lo Slow Tour Padano: Roversi in viaggio lungo il Po alla scoperta del Grana

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 12:46

Il pubblico seguirà il percorso in sei puntate domenicali per tutto dicembre e sino al 3 gennaio

Si parte da Milano verso la culla del Grana Padano

Il cibo come spunto per tanti racconti

naitalianacon due borse gialle rotonde e uguali alle forme di: alla guidache, da domenica 29 novembre, su Rete4, guiderà il pubblico tra i tesori di ogni genere lungo la Valle del Po.È lo, progetto ideato e condotto da Roversi, in partnership con il, che produce il formaggiopiù consumato nel mondo con oltre 5 milioni di forme lavorate e più di 2 milioni vendute all’estero.Il pubblico seguirà il percorso indomenicali per tutto dicembre e sino al 3 gennaio del 2021. Si parte da, attraverso ildele le province diin Lombardia, quelle diinper concludersi aldelfra, città emiliana, e, in Veneto.Ile ilsaranno il punto di partenza verso tante direzioni. Roversi parlerà die darà contenuti chiari ad espressioni sempre più ricorrenti come«Nessun percorso nelladele delleche lo circondano si può compiere senza avere accanto il Grana Padano che da mille anni è la sintesi di sapori, capacità di fare, valori come la garanzia disui, valorizzazione del– spiega il direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano,– E conoscere il mondo che ogni forma esprime significa incontrarecon unavissuta da raccontare,conservati nel tempo e pieni di vita,quotidiane da sempre spicchi di un modo di vivere aperto al nuovo perché geloso della sua storia e dell’ambiente che lo circonda, dove ai ritmi intensi del lavoro si alternano quelli lenti della riflessione e della bellezza da ammirare. Slow Tour Padano, dunque, sarà un viaggio da non perdere nei luoghi dove la vita ha un sapore meraviglioso».