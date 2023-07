Ricezione gluten free per turisti celiaci: AIC Mobile WELCOME, una grande opportunità di visibilità internazionale

Il turismo, e in particolare quello enogastronomico, in Italia è un settore in continua crescita, con milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo desiderosi di scoprire la ricchezza della nostra cucina e delle tradizioni culinarie regionali. Tuttavia, per i turisti celiaci stranieri, trovare ristoranti e strutture ricettive in grado di offrire un'esperienza senza glutine può essere una vera sfida. Non tanto per la mancanza di esercizi in grado di offrire un servizio gluten free sicuro e soddisfacente, quanto per una scarsa e frammentaria conoscenza di tali strutture, e un proliferare di informazioni sulla rete ma di scarsa affidabilità.

Una soluzione, ma anche una grande opportunità di visibilità per il settore turistico nazionale arriva dall’Associazione Italiana Celiachia, impegnata da anni non solo nella sensibilizzazione e nella diffusione di servizi di ristorazione senza glutine fuori casa, attraverso il progetto AFC (Alimentazione Fuori Casa senza glutine, appunto), considerato un’autentica eccellenza italiana agli occhi dei celiaci stranieri, ma anche nella comunicazione degli stessi presso i clienti e possibili clienti, attraverso una serie di strumenti di comunicazione.

Fra questi strumenti, uno dei più efficaci è senza ombra di dubbio l’APP AIC Mobile. Uno strumento informativo mobile che include la possibilità, riservata ai soli soci AIC, di vedere, consultare, recensire tutte le strutture aderenti al network AFC, direttamente dal proprio smartphone.

Ebbene, l’Associazione Italiana Celiachia ha previsto la versione Welcome dell’APP AIC Mobile. Di cosa si tratta? Della possibilità per i turisti celiaci stranieri, debitamente informati dalle loro associazioni estere di riferimento (presso le quali è costantemente promosso il programma, grazie all’impegno attivo della rete di Associazioni Celiachia aderenti alla Federazione aoecs.org) di attivare l’accesso all’APP AIC Mobile per la consultazione di tutte le strutture italiane aderenti al network AFC - Alimentazione Fuori Casa senza glutine: ristoranti, bar, hotel, b&b, panifici, etc. L’accesso alla versione Welcome ha un costo di 3,99 € e una durata di 15 giorni, rinnovabili.

Siamo all’inizio di una stagione turistica record, con cifre che sfiorano le 450 milioni di presenze*. Se si calcola che l’1% di queste persone ha necessità di un’alimentazione senza glutine, parliamo di 4,5 milioni di presenze di celiaci, non tutti consapevoli certo, ma parliamo comunque di un 10-25% di persone celiache diagnosticate, e quindi una stima di 450.000-1.125.000 presenze di celiaci in Italia per il 2023, e di oltre 100.000 celiaci che arriverebbero dall’estero. Appare, dunque, chiaro il valore dell’opportunità di business offerta dall’adesione al network AFC. Una scelta che permette alle strutture ricettive e ristorative non solo di differenziarsi e di accrescere la propria reputazione con un servizio senza glutine impeccabile, consapevole e controllato, ma anche di ricevere una visibilità nazionale e internazionale altamente profilata a costi incredibilmente esigui.

Come fare per aderire? Visita il sito celiachia.it per approfondire il programma Alimentazione senza glutine Fuori Casa e prendi contatto con la sede AIC della tua regione.

*Fonte: Ansa