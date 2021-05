Siad fa informazione online: il nuovo portale tratta di gas nel mondo food&wine

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 20:30

Il nuovo portale online di Siad

Le tre sezioni del portale: Wine, Food e Beverage

n nuovodedicato alle proprietà, alle potenzialità e alle innovazioni tecnologiche dei, in particolare al contributo che possono dare allo sviluppo di alcuni settori chiave dell’, come l’, l’industria alimentare e il. Nasce, il progetto editoriale difinalizzato alla condivisione della conoscenza sui gas e sulle loro applicazioni.Il, specializzato nella produzione e commercializzazione dell’intera gamma di gas industriali, speciali, medicinali e dei servizi connessi, è da sempre promotore dell’avanzamento tecnologico, destinando cospicui investimenti allae proponendo un metodo di lavoro partecipato, coinvolgendo clienti, fornitori, stakeholder e il mondo accademico, per coltivare e nutrire la nuova conoscenza sui gas.«Le applicazioni dei gas sono innumerevoli, potenzialmente infinite quelle ancora da scoprire - fanno sapere da Siad - Il processo incrementale della conoscenza prosegue incessantemente al fine di fornire allenuove risposte, soluzioni sempre più in grado di, di accrescere l’nelle lavorazioni, di, di aumentare la qualità del prodotto e la. Inoltre, è fondamentale in questo momento storico raggiungere sempre più elevati standard di. L’approccio di Siad, tecnico e scientifico, è fondato su una convinzione: non c’è progresso senza condivisione del sapere. Matter of Gas intende favorire la produzione e diffusione di una conoscenza preziosa e rappresenta ulteriormente l’impegno di Siad nel sostenere la».Ilè strutturato in tre sezioni:, concentrato sulla produzione del vino, con articoli sulle tecnologie per il settore vinicolo, dalla vigna alla cantina;, dedicato all’industria alimentare e alle soluzioni offerte alla, dalla lavorazione del cibo, fino al confezionamento;si occupa di temi legati alla produzione dei liquidi alimentari, nel settore, oltre che nella gestione domiciliare.Il portale è costantemente aggiornato e offre la possibilità di consultare articoli sulle ultime novità dei tre settori, approfondimenti sui relativi impianti e schede sulle caratteristiche di ciascun gas. Ampio spazio è riservato ai case studies con test e sperimentazioni, divenuti casi di successo, messi a punto con gli operatori del settore.Ogni sezione, Wine, Food e Beverage, è una sé stante, con articoli, focus e approfondimenti specifici. Il nuovo portale di Siad, con contenuti di valore e impostazione grafica “”, finalizzati a favorire un’esperienza digitale capace di arricchire, crescerà progressivamente con l’estensione di nuove aree di interesse, l’inserimento die il coinvolgimento dei protagonisti dei vari settori. Matter of Gas, progetto distinto per finalità dal sito istituzionale di Siad, vuole essere unaperto, un luogo di contaminazione.Per informazioni: matterofgas.eu