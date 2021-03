Software gestionali Passepartout per consegne a domicilio e asporto

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 07:30

Asporto e consegne anche con invio automatico in produzione, listini dedicati e fasce orarie privilegiate;

anche con invio automatico in produzione, listini dedicati e fasce orarie privilegiate; Tavoli e servizio ;

; Self ordering con app dedicata e pagamento online ;

; Self ordering da totem e chioschi ;

; Kitchen monitor per una comunicazione in tempo reale tra cucina e sala;

Portale unico per la gestione di rider e fattorini.

ell’ultimo anno, lo scenario della ristorazione italiana è completamente mutato, a seguito delle ripetute chiusure imposte agli esercenti, volte a. Impossibilitati a procedere con le consuete modalità di somministrazione, anche i ristoranti più tradizionali hanno sperimentato l’. Per molte attività lontane dai centri urbani o comunque estranee all’idea di far uscire i propri piatti dal locale, irappresentano l’unico strumento in grado di continuare a rendere conveniente l’apertura al pubblico. In tutti gli altri casi, chi ha sempre effettuato servizi di food delivery si trova, nella maggior parte dei casi, a dover gestire un, magari senza il supporto di strumenti digitali, capaci di semplificare il lavoro quotidiano.Prima di scegliere di, ci sono alcuni importanti aspetti da prendere in considerazione, che per un imprenditore della ristorazione è difficile conoscere fino in fondo.: sono tutti elementi che incidono sulle potenzialità del servizio offerto.La software house, da tempo impegnata nello sviluppo di soluzioni informatiche per il mondo del Food & Beverage, ha realizzato unache vogliono effettuare consegne a domicilio e asporto. Grazie a un software di questo genere è possibile prendere il, con strumenti dedicati alla; il tutto senza affidarsi a costosi intermediari con il rischio di perdere il controllo sugli ordini e sulle preferenze dei clienti.Oltre a una soluzione dedicata alle attività interessate alla sola gestione della consegna a domicilio e dell’asporto (), l’offerta Passepartout per la ristorazione prevede le numerose funzionalità standard del softwarePer informazioni: www.passepartout.net