“Un piatto senza confini”, il gran galà di Euro-Toques in Sardegna

Euro-Toques sbarca in Sardegna. L'associazione sarà infatti protagonista di una serie di eventi il 16 dicembre a Cagliari. Prima durante il contest culinario internazionale "Un piatto senza confini", organizzato da Consorzio Cagliari Centro Storico in collaborazione proprio con Euro-Toques, poi con una cena di gala il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza e che sarà preceduta da una tavola rotonda sul intitolata "Filiera corta, enogastronomia e turismo" e da uno show cooking.

Un piatto senza confini, contest a Cagliari con Euro-Toques

Il contest culinario internazionale "Un piatto senza confini" metterà in sfida tre squadre di chef per 12 ristoranti del quartiere Marina di Cagliari. Protagonisti dei piatti dovranno essere quattro ingredienti, a rappresentanza della filiera corta sarda: il carignano, lo zafferano, il formaggio e il carciofo spinoso. A giudicare e scegliere la squadra vincitrice sarà la giuria presieduta da Enrico Derflingher e composta da Sergio Mei, Gianni Tarabini, Anuelo Serra e Luigi Pomata.

La premiazione avverrà alle 11.30 del 16 dicembre, alla presenza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dell'assessore regionale al Turismo e al Commercio Gianni Chessa.

Oltre al contest per i cuochi, gli organizzatori ne hanno pensato anche uno per gli avventori dei ristoranti. I clienti potranno infatti partecipare alla valutazione dei piatti in gara e vincere un fine settimana gastronomico per due persone. Come? Fotografando una delle portate e pubblicando l'immagine con l'hashtag #unpiattosenzaconfini e la localizzazione del ristorante in cui è scattata. Chi avrà ricevuto più "like" entro le 20 del 17 dicembre avrà diritto al premio.

Tavola rotonda all'Hotel Regina Margherita

Oltre al contest, Euro-Toques ha organizzato una tavola rotonda all'Hotel Regina Margherita, con Italia a Tavola come media partner. Si parlerà dell'enogastronomia come valore identitario e di confronto culturale nell'offerta turistica in Sardegna, ma anche della produzione agropastorale a garanzia della qualità nella ristorazione e dello sviluppo territoriale.

A moderare sarà Valerio Vargiu e interverranno: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques, gli chef Sergio Mei, Gianni Tarabini e Anuelo Serra, il presidente del Gal "Terras de olia" Gianbattista Ledda, quello del Gal "Campidano" Stefano Musanti, il capo redattore dell'Unione Sarda Enrico Pilia, il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, il presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico Gianluca Mureddu, il presidente del Ccn "Welcome to Sant'Antioco" Gianni Esu, quello del Ccn "Calasetta" Roberto Porseo e quello del Ccn "Villasor" Franco Onnis.

Lo show cooking con Anna Saba e Adriano Cossu

Prima della cena di gala, alle 18.30, all'Hotel Regina Margherita si esibiranno in uno showcooking Anna Saba, mastro pastaio specializzato nella realizzazione di "su filindeu" e di tutte le paste antiche della Sardegna, che preparerà "su filindeu" allo zafferano, e Adriano Cossu, plurimedagliato a livello internazionale nell'arte del "carving", l'intaglio. Ha da poco conquistato la medaglia d'argento ai mondiali, presentando alcune forme di formaggio che si potranno ammirare il 16 dicembre.

L‘Hotel Regina Margherita di Cagliari, che ospiterà la cena di gala e lo show cooking

La cena di gala con i cuochi Euro-Toques

A chiusura di "Un piatto senza confini" si terrà l'attesa cena di gala, che vedrà ai fornelli Enrico Derflingher, Anuelo Serra, Sergio Mei, Gianni Tarabini, Marcello Sanna, Stefano Mei e Gavino Pio. L'intero ricavato dell'evento sarà, come da tradizione Euro-Toques, devoluto in beneficenza.

Questo il menu della serata all'Hotel Regina Margherita: