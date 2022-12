Euro-Toques: Italia, Germania e Austria si incontrano a Bolzano

Riunione di Euro-Toques presso il ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano. La cucina di Filippo Sinisgalli, vicepresidente di Euro-Toques Italia ha accolto lunedì 12 dicembre Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques Italia e copresidente di Euro-Toques International, Christian Meyer, presidente Euro-Toques Austria e Konrad Geiger, presidente Euro-Toques Germania e vicepresidente Euro-Toques International.

Enrico Derflingher, Filippo Sinisgalli, Christian Meyer, Konrad Geiger

Decisioni importanti

«È stato davvero un piacere incontrare e ospitare Christian Meyer e Konrad Geiger. Ci siamo trovati a metà strada per prendere delle decisioni importanti per il Consiglio direttivo internazionale. L’accoglienza e la cucina di Filippo Sinisgalli hanno ulteriormente valorizzato questo momento», ha annotato Enrico Derflingher.

Il "km vero" e i suoi intrecci

Zur Kaiserkron salotto bolzanino per tradizione, è stato riaperto circa un anno fa da Filippo Sinisgalli e da Il Palato Italiano, food hub con sede a Bolzano che lo chef guida dal 2015. Il nuovo corso del ristorante riflette l’idea di cucina “made in Italy” di Sinisgalli con ricerca di ingredienti di alta qualità da tutta Italia, il “km vero”, interpretati in intrecci armonici con i prodotti dell’Alto Adige.



