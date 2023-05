Lo chef Cristian Benvenuto è il nuovo delegato regionale Euro-Toques per la Lombardia. La presentazione si è tenuta presso La Filanda, ristorante nel centro di Macherio, ma con le radici orgogliosamente salde in Sicilia: qui lo chef dà una voce nuova alla cucina regionale, declinata secondo la sua visione moderna, della quale ha dato prova durante il light dinner: occasione per gli invitati di conoscere il modo unico di Benvenuto di esprimere la ricchezza della sua cultura e attingere dai suoi colori, lungo una linea sottile tra nuovo e conosciuto, creativo e formale.

Lo chef Cristian Benvenuto | ph. Camilla Rossi

Tra i presenti chef, giornalisti e personalità influenti del panorama lombardo, italiano e anche internazionale. Tra questi, lo chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques, che ha presentato il nuovo delegato regionale e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, media partner di Euro-Toques, che ha commentato: «Questa è l’associazione più importante a livello europeo in quanto l’unica riconosciuta dall’UE e la Lombardia, grazie ai collegamenti internazionali che si è creata, è una delle regioni in cui si fa la storia della cucina italiana». Lo chef Cristian Benvenuto, visibilmente emozionato e felice della nomina, oltre a ringraziare tutti i presenti, si è soffermato nella spiegazione del menu proposto nel quale ha fatto sfoggio di alcuni suoi piatti iconici.

Benvenuto con alcuni soci Euro-Toques Italia (primo a destra il presidente Derflingher). Terzo da sinistra il direttore Lupini | ph. Camilla Rossi

Lo chef Benvenuto, brianzolo con la Sicilia nell’anima, e La Filanda

Classe 1986, Cristian Benvenuto nasce a Carate Brianza e inizia la sua formazione affiancando da giovanissimo il padre in pizzeria: qui sviluppa la passione per questo mestiere che approfondisce frequentando l’Istituto alberghiero Ballerini di Seregno. Fin da subito mette alla prova la sua vocazione lavorando in diversi ristoranti e pasticcerie lombarde. Dal 2014 al 2016 è professore all’Istituto Alberghiero di Carate, un’esperienza importante dal punto di vista umano. In parallelo si è dedicato alla consulenza ad altri ristoranti e al coordinamento di eventi privati presso Villa di Delizia a Como. All’interno della struttura che ospitava la pizzeria di famiglia, nel 2017 apre La Filanda, un’attività in cui scommette sulla sua filosofia personale.

Cannolo di gambero | ph. Camilla Rossi

“Metti il cuore nelle cose semplici e farai un capolavoro” è il motto che lo guida nella sfida quotidiana di mettere a punto creazioni straordinarie a partire da ingredienti comunemente conosciuti, ma di qualità eccelsa. La sua indole energica lo ha portato spesso fuori dalle mura del suo ristorante per stringere collaborazioni con altri chef e con marchi internazionali. Dal 2017 è membro di Euro-Toques, proseguendo con l’impegno nel fare rete tra i professionisti del settore. Oggi si divide tra cucina e sala: tramite il suo racconto i piatti prendono vita, stabilendo così uno scambio diretto e sincero con il suo pubblico.

Ceppo Accesso | ph. Camilla Rossi

Il ristorante La Filanda si trova nel centro di Macherio ma con radici orgogliosamente salde in Sicilia, dà una voce nuova alla cucina regionale, declinata secondo la visione moderna di Cristian Benvenuto. A partire dal variegato patrimonio culturale e dai ricchi prodotti dell’isola, lo chef ha saputo restituire un'identità unica all’attività di famiglia e riscrivere la tradizione con una filosofia elegante e creativa. Il ristorante è ospitato in un'antica filanda con locanda annessa, una struttura del Settecento intrisa del fascino del tempo, con soffitti alti e luci soffuse. Un’atmosfera riservata e romantica, che fa da cornice a un’esperienza dalle vivide emozioni gastronomiche: un vero e proprio raggio di calore ed estro siciliano, nel pieno della Brianza.

Cassata a Caltagirone | ph. Camilla Rossi

Euro-Toques: l’associazione fondata in Italia da Gualtiero Marchesi

La nascita di Euro-Toques risale al 1986 quando lo chef francese Paul Bocuse e l’amico e collega Pierre Romeyer si confrontano sui problemi della ristorazione europea: insieme decidono di coinvolgere altri cuochi di successo quali Gualtiero Marchesi per l’Italia. Dal confronto nasce Euro-Toques International, oggi presente in 19 paesi con 2500 cuochi che si riconoscono in un codice d’onore più che mai attuale: garantire un cibo buono e sano ai cittadini europei. In breve tempo l’associazione riceve il riconoscimento ufficiale della Comunità Europea, grazie al presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, che designa Euro-Toques come l’associazione per la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione, che valorizza e difende i piccoli produttori.

In Italia l’associazione è fondata da Gualtiero Marchesi che svolge le funzioni di presidente per molti anni ed è seguito prima da Massimo Spigaroli e poi da Enrico Derflingher, attuale presidente. Sotto la sua guida l’associazione ha ripreso slancio, diventando molto efficace e attiva sul territorio nazionale e ha dato vita al Premio Internazionale Euro-Toques Italia, che viene assegnato ogni anno ai grandi maestri della ristorazione.

La Filanda

via Milano 14/16, 20846 Macherio (MB)

Tel. 0392011030