Euro-Toques a Palazzo Brancaccio con Derflingher e D'Audino

Una cena di altissimo livello in una location incredibile: è ciò che è andato in scena a Palazzo Brancaccio, in via Merulana a Roma. Ai fornelli, due cuochi di Euro-Toques, il presidente Enrico Derflingher e Carlo Alberto D'Audino, coordinatore della cucina del Roland, il ristorante di Palazzo Brancaccio. Il motivo? Un'occasione per celebrare la presentazione del Primo Impact Report dell’edilizia sostenibile certificata in Italia realizzato dal Green Building Council Italia.

Euro-Toques a Palazzo Brancaccio

L'evento, come detto, si è svolto a Palazzo Brancaccio. Si tratta dell'ultimo Palazzo del Patriziato Romano costruito nel 1880 per volontà del Principe Salvatore Brancaccio, esponente di una delle più antiche ed illustri famiglie del patriziato napoletano. L’edificio è stato plasmato da Gaetano Koch, uno dei più celebri architetti nel panorama romano de XIX secolo, e da Luca Carini altro architetto e scultore in voga in epoca umbertina. Andrea Azzarone, imprenditore romano già molto attivo nel mondo del food (Ristorante Esposizioni a Palazzo delle Esposizioni, Terrazza Caffarelli ai Musei Capitolini, Entr'acte della galleria Rhinoceros) l'ha reso un luogo in cui si incontrano arte, alta ristorazione, lusso ed emozioni e l'ha trasformato in una tra le più belle luxury location della Capitale.

In un contesto così speciale, Derflingher e D'Audino, insieme al consigliere Euro-Toques Antonino Fratello, hanno creato un menu ricco di eccellenze italiane, il cui servizio è stato gestito in maniera impeccabile dal maître Lorenzo Campoli, brand ambassador di Dom Ruinart Italia. Panelle siciliane ad aprire la cena, seguite da Carciofo Violetto di Sicilia, Caciocavallo Podolico, erbe e limone di Amalfi Igp, Risotto Carnaroli Campo dell’Oste Regina Vittoria con Gamberi Rossi Siciliani Lanza, Champagne Quenardel, Timo e Maggiorana e Filetto di manzo, asparago bianco della Valle dell'Adige e pastinaca Pugliese. A chiudere, Granita con tagliata di frutta, Tiramisù Roland e piccola pasticceria.

Qualità nel piatto, qualità nel calice. L'intera cena è stata accompagnata dalle etichette di importanti partner di Euro-Toques, ma non solo: Mattia Vezzola Costaripa Rosé Magnum Metodo Classico, Champagne J.H. Quenardel - Cuvée Blanc de Noirs, Champagne R de Ruinart - Reims e Luca Sbardella Cesanese del Piglio Superiore 2019.

Carciofo Violetto di Sicilia, Caciocavallo Podolico, erbe e limone di Amalfi Igp 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Previous Next

«È stata una cena di altissimo livello in una location incredibile - ha sottolineato Derflingher - Gbc sposa la filosofia dell'edilizia sostenibile certificata. E la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente sono principi cardine anche del lavoro di Euro-Toques. Non a caso Gbc si è affidata ad Asacert come certificatore per i suoi protocolli di sostenibilità, così come noi siamo partner di ITA0039 per la tutela dei veri ristoranti italiani all’estero».

Da sinistra, Andrea Azzarone con i cuochi Euro-Toques Alessandro Circiello, Enrico Derflingher, Carlo Alberto D'Audino, Antonino Fratello e Carlo Finucci

Palazzo Brancaccio

Viale del Monte Oppio 7 - 00184 Roma

Tel 064873177