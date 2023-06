In Lombardia

L'Agriturismo Il Ronco si veste di alta cucina: sei chef Euro-Toques per una cena indimenticabile Mercoledì 14 giugno la cena al ristorante di Garlate, in provincia di Lecco, sarà firmata da sei membri di Euro-Toques, per una serata di alta cucina. Grande protagonista del menu la castagna, dall'aperitivo al dolce