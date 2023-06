Euro-Toques, Giuseppe Romano è il nuovo delegato regionale per la Calabria

Giuseppe Romano, demiurgo in cucina al ME Restaurant a Pizzo Calabro (Vv), è diventato il nuovo delegato regionale Euro-Toques per la Calabria, l’associazione che riunisce i più importanti cuochi italiani e che promuove le eccellenza del territorio nostrano. La cerimonia si è svolta proprio nel ristorante dello chef di origine partenopea (nato a Villarca, in provincia di Napoli, nel 1971), ma vibonese d’adozione, un luogo in cui Romano esprime la sua arte culinaria conquistando sempre più palati e riconoscimenti. A conferire il nuovo, prestigioso incarico, lo stesso presidente nazionale dell’associazione Enrico Derflingher.

Al centro, con la targa in mano, lo chef Giuseppe Romano

A ottobre il consiglio nazionale per fare scoprire ai cuochi italiani il patrimonio gastronomico della Calabria

Lo stesso Derflingher sta già pensando a una ricetta a base di prodotti tipici del territorio calabro: «Ancora non ho deciso il nome - spiega ai microfoni di LaC - ma sarà sicuramente un piatto a base di riso di Sibari, ‘nduja di Spilinga, pecorino del Poro e olio Evo. La prossima volta che tornerò in Calabria lo presenterò».

Ad ottobre, ha poi annunciato il nuovo delegato regionale per la Calabria, «organizzeremo qui a Pizzo una riunione del consiglio nazionale per fare scoprire ai cuochi di tutta Italia il patrimonio gastronomico della Calabria». Al termine della cerimonia, la Cna (Confederazione Nazionale Artigiani) di Vibo Valentia ha consegnato allo chef Enrico Derflingher la targa di riconoscimento come "ambasciatore dell’eccellenza dell’artigianato".