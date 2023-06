Dolci e cocktail si incontrano per una nuova esperienza sensoriale

Un progetto fatto di incontri: l'incontro tra due istituti alberghieri, l'incontro da sala e cucina e l'incontro tra dessert e cocktail. È quello a cui hanno dato vita Carlo Mazara, professore di cucina al Prealpi di Saronno e membro di Euro-Toques, e Tiziana Felicini, docente di sala e vendita al Verri di Busto Arsizio. Il risultato? Una cheesecake ai sapori di Sicilia abbinata a un Russian Raspberri.

Carlo Mazara
Tiziana Felicini

L'abbinamento cocktail-dessert negli alberghieri

«Lavoriamo in due scuole diverse, ma siamo legati da anni da una grande amicizia - ha spiegato Mazara. Insieme abbiamo pensato di dare vita a questo progetto didattico con l'obiettivo di insegnare ai ragazzi come dalla collaborazione tra sala e cucina possano nascere grandi cose. Alla base di tutto ci deve essere la sintonia tra i due reparti». Per perseguire questo obiettivo la scelta è stata quella di approfondire una tendenza sempre più diffusa, soprattutto nel mondo anglosassone, vale a dire la ricerca degli abbinamenti tra dolci e cocktail. «La professoressa Felicini ha analizzato ogni singolo ingrediente, assaggiato il prodotto finito e ha poi iniziato a costruire un cocktail da abbinare, giocando sull'equilibrio e sulla presentazione - ha proseguito Mazara. Un lavoro che ha attirato l'attenzione dei ragazzi e che ha portato al risultato finale».

Risultato finale che è composto da una cheesecake ai lamponi, dove non può però mancare un tocco di Sicilia, terra natia di entrambi i docenti. Così, accanto ai lamponi, Mazara ha inserito farina di mandorle, arancia candita e ricotta di pecora, oltre al burro, allo zucchero a velo, alla colla di pesce e alle decorazioni con frutti di bosco freschi. E l'abbinamento? La professoressa Felicini ha creato un Russian Raspberri: ghiaccio, Absolut Raspberri, una parte di succo di lime, ginger beer, infuso di lamponi e mango e a guarnizione tacos di mango e mentuccia.