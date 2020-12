TuttoFood in sinergia con Host, doppio evento a Milano ad ottobre

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 15:05

T

ra i settori che fin dall’inizio della pandemia hanno risentito dell’impossibilità di svolgere eventi in presenza, c’è quello delle. E nell’incertezza che ancora aleggia sui prossimi mesi, una manifestazione importante come, evento B2B globale e innovativo dell’ecosistema agroalimentare, ha trovato una soluzione prudente nel posticipare le date ad ottobre, creando una sinergia strategica con, la manifestazione dedicata alle tecnologie e alle soluzioni per l’ospitalità e il fuori casa. TuttoFood 2021«In questo momento è necessarioanche nel settore fieristico - afferma, presidente di Fiera Milano - le manifestazioni professionali devono, aiutandole ad essere sempre più competitive in un mercato dove l’innovazione e l’internazionalizzazione oggi, più che mai, rappresentano elementi fondamentali per la ripresa dei settori economici oltre che per l’intero sistema-Paese».«Consapevoli della centralità delle nostre manifestazioni vogliamo- afferma, amministratore delegato di Fiera Milano - la contemporaneità delle due manifestazioni, fortemente connesse, consentirà l’e Milano si confermerà, ancora una volta, hub internazionale di interscambio e facilitatore di occasioni di incontro e di opportunità di business tra le filiere». TuttoFood , la fiera agroalimentare con l’offerta merceologica tra le più complete in Italia, che abbraccia tutte le filiere del Food & Beverage, insieme a HostMilano sarà un, una forte piattaforma di networking di caratura internazionale a disposizione dei protagonisti delle filiere.Per informazioni: www.tuttofood.it