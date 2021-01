Sigep Exp, il dolce è digitale ma con incursioni in laboratorio

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 18:16

Fiere costrette a rivedere i format

Un nuovo modo di organizzare le fiere

Incontri anche in laboratorio

igep: l’esperienza dell’out of home dolce si fa digitale dale torna in presenza dal 22 al 26 gennaio 2022. La manifestazione leader in Europa per laartigianali eufficializza date e format dell’edizione 2021: Sigep Exp The Digital Experience dà il via a una road map che Italian Exhibition Group dedica al foodservice dolce lungo il 2021 e che porterà sino all’edizione in presenza del gennaio 2022.Le azioni di contrasto allae i provvedimenti governativi non permettono nel primo trimestre del 2021 lo svolgimento delle manifestazioni, né in presenza, né ibride. L’evoluzione delle filiere e deltrovano perciò nel formatil canale comunicativo preferenziale, che Ieg ha costruito insieme a tutti gli stakeholders della manifestazione - espositori, visitatori, associazioni, Agenzia Ice e Media partner di settore - che riconoscono inun punto di riferimento imprescindibile. La conferma delle date di marzo è stata quindi ponderata per consentire alladi ritrovarsi e di confrontarsi sulle novità di mercato, in vista della stagione 2021.Sigep Exp sarà una esperienza digitale delle tendenze dele delle tecniche del foodservice dolce artigianale internazionale. Insieme alle novità didelle aziende, Sigep Exp The Digital Experience presenterà con uno sguardo globale le tendenze di scenario per ciascuna delleche hanno reso negli anni iconica questa manifestazione. Tra queste, le potenzialità che il digitale propone per i canali di, così come il tema dellaNon solo. Sigep Exp The Digital Experience porterà dal 15 al 17 marzo gli operatori in: tra impasti e tecniche di, per scoprire le molteplici occasioni di aggiornamento e continua evoluzione della creazione di gelato, dolci e pane.Ieg rende così sinergici vision, toque blanche e le mediaconsolidate, per supportare la rinascita di un segmento fondamentale delche attraversa la sua fase più critica e non smette, tuttavia, di immaginare, creare, focalizzarsi sulla ripartenza.Un quadro che si completa con un calendario di giornate tematiche, tra marzo e dicembre che costelleranno l’arco di tempo che porta all’edizione fisica del gennaio prossimo.